Ber Bollestad sikre ny Mjøsbru i tre

Ordet «tre» er ikke nevnt én eneste gang i konkurransebeskrivelsen av storprosjektet, som har en totalkostnad på 2,5-3 milliarder kroner. Prosjektleder, Nye Veier, har allikevel troen på at noen vil bruke tre som i hvert fall ett av byggematerialene. Det meldte Byggeindustrien.no sist måned.

Men flere innlandsaktører er ikke like sikre. I et nytt brev, ber Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune om et møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i sakens anledning. Målet med møtet er å sikre at den nye Mjøsbrua bygges nettopp i tre.

Øver politisk press på prosjektleder

Nye Veier har, etter deres syn, ikke lagt nok vekt på at det må brukes tre i bruprosjektet.

– Vi har hatt flere møter med Nye Veier der vi har vært tydelige i våre forventninger, og vi vil gjenta dem overfor statsråden. Nå når ei ny bru skal knytte sammen Norges to store skogfylker til det nye Innlandet, så må det gjøres med ei trebru, uttaler fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) i Oppland fylkeskommune på Fylkesmannen i Innlandets hjemmesider torsdag denne uka.

Annonse

Det var Ringsaker Blad som først omtalte saken.

Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen (Ap) i Hedmark fylkeskommune understreker at både Hedmark og Oppland er sterke pådrivere for at den nye Mjøsbrua knyttet til ny firefelts E6 må bygges i tre. De to minner også om at Innlandets satsing på trebasert verdiskaping er nedfelt både i «Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024» og i «Regionalt næringsprogram for Innlandet».

Har flere fordeler

Politikerne viser videre til et omfattende forsknings- og utviklingsprosjekt som peker på de muligheter og fordeler som ligger i bruk av tre som byggemateriale. Her fremgår det at tre både er teknisk mulig å benytte, vil ha noe kortere byggetid enn betongbru, og at prisforskjellen mellom Mjøsbru i tre og betong vil være minimal.