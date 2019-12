– Bekymret for at dette er starten på slutten for Nortura

– Jeg har egentlig ikke noe ord for det som nå er skjedd, annet enn at det er tragisk. Lufta går ut av alle sammen etter en slik beskjed. I dag handler det om å ta vare på de ansatte, forteller hovedtillitsvalgt Trym Johansen for de ansatte hos Nortura Otta til Bondebladet torsdag.

Personalteam koblet inn

Etter konsernstyrebehandling av saken onsdag, har Nortura besluttet å oppgradere slakterivirksomheten på Rudshøgda – og avvikle Nortura Otta. Forventet innsparing er 30 millioner årlig. Hva som nå vil skje med de 80 lokale ansatte, er helt i det blå.

– Det har kommet folk fra team personal og HR i Nortura. Vi må ta vare på hveranre som kolleger. Personalteamet har sikkert en fasit, siden de jobber med slikt hele tida. For de ansatte hos Nortura Otta, er selvsagt den største bekymringen hvordan framtida skal bli. Hvordan skal de finne ny jobb? Nedleggelsen rammer ikke bare ett anlegg – den rammer også familier. For bedriften, er den største bekymringen at Norturas avgjørelse om nedlegging er starten på slutten for hele greia, sier Johansen.

Med "hele greia", mener han Nortura som konsern. Dette er en mening som nå deles også blant lokale Nortura-produsenter.

– Til og med eiere mener det å legge ned Otta-anlegget vil være starten på slutten for konsernet, forteller hovedtillitsvalgt.

– Hva mener du selv?

– Man skulle tro at å bygge på de lokale støtteaksjonene ville vært det mest fornuftige for Norturastyret, i stedet for å spolere denne muligheten for dem selv og heller få en motsatt effekt.

Han opplyser at Nortura Otta for de ansatte har en avtale kalt Gardermoavtalen. Den handler om tiltak for å få ansatte inn i annet arbeid, eventuelt kursing.

– Blir en kostbar innsparing

Fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag deler skuffelsen – og bekymringene.

– Jeg er veldig skuffet over denne konklusjonen. Det er utrolig leit, og jeg er redd dette blir en kostbar innsparing. Både på kort og lang sikt, er jeg bekymret for tilførslene og lojaliteten til landbrukssamvirket. Jeg tror det vil svikte både på tilførsel og salg for Nortura etter dette. Det går en grense for hvor mye vi kan falle i tilførsel.

– Lokalt mener flere nå at denne saken er starten på slutten for Nortura som konsern. Hva mener du?

– Jeg er bekymret for hvor stort tilførselstap og markedsmakt vi kan miste. Hvordan skal landbruket bli uten et slakterisamvirke? Nedleggelse av Nortura Otta vil ikke bare ramme Gudbrandsdalen. Her er det snakk om store volum. Jeg er bekymret – det må jeg si.

Også Rudshøgda rammes

Også for Norturas anlegg på Rudshøgda blir det kutt. I børsmeldingen fra Nortura fremgår det at konsernstyret etter å ha behandlet utredningen, har besluttet å avvikle skjæring av gris på Rudshøgda og overføre denne aktiviteten til andre anlegg, uten at dette er spesifisert nærmere. Samtidig skal storfeprosessen (fjøs, slakting og skjæring) oppgraderes på Rudshøgda.