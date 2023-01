– Avtalegrep ga mindre grunnlag for prisøkning

Det påpeker landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra Høyres Lene Westgaard-Halle i Stortingets næringskomitè.

Ønsker oppklaring

Westgaard-Halle er Høyres landbrukspolitiske talsperson. Hun har utfordret statsråden på hva som er konsekvensen av økningen i målprisene gjennom jordbruksoppgjøret for henholdsvis 2022 og 2023 per husholdning og per år. Bakgrunnen for spørsmålet, er at næringsministeren på Dagsnytt 18 den 12. januar uttalte at økte målpriser bidro til å dempe prisveksten på mat.

Men i Prop. 12 S (2021-2022), altså dokumentet som omhandler endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet, står det at oppgjøret – gjennom økning i målprisene – innebærer en økt utgift på om lag 1 300 kroner per husholdning i året. Westgaard-Halle har derfor ønsket en oppklaring i hva som egentlig er tilfellet.

– Vi reduserte behovet for prisøkninger

Fredag denne uka kom svaret. Der påpeker statsråden innledningsvis at regjeringa i fjorårets oppgjør valgte å «tilby en stor vekst i budsjettmidlene.» for å kompensere jordbruket for kostnadsveksten.

«Det bidro til å redusere behovet for prisøkninger og å trygge norsk matproduksjon i en ekstrem situasjon.», konstaterer Borch.

At prisene i norske butikkhyller har økt voldsomt det siste drøye året, har nok alle fått med seg, og ikke minst erfart, nå. Tall fra SSB viser at matprisene i Norge økte med 11,5 prosent fra desember 2021 til desember 2022. Men de økte enda mer i våre naboland, og statsråden fokuserer i sitt svar på dèt snarere enn hvor stor prisveksten har vært i Norge isolert. Matprisene i Sverige og Danmark økte i samme periode med henholdsvis 18,1 og 14,9 prosent.

Hva angår målprisene, innebærer fjorårets avtale (for 2022 og 2023) at disse økes med et fullt årspåslag på nær 1,5 milliarder. Effekten av målprisøkningene i 2022, slik de regnskapsføres i grunnlagsmaterialet, ble 1,2 milliarder. Høyre og Frp var i fjorårets behandling av avtalen uenige i at bøndene i 2022 skulle kunne hente 1,2 milliarder i markedet, slik avtalen legger opp til. De to partienes syn på saken, fikk bondelagsleder Bjørn Gimming til å spørre om Høyre er opptatt av matberedskap i det hele tatt.

Høyres landbrukspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle var i et Facebook-innlegg i fjor vår glassklar på hva hennes parti mener er viktigst:

– Høyres førsteprioritet er forbrukerne, fastslo hun.

Borch viser til EU

Det hører med at under halvparten av norskproduserte matvarer nå befinner seg i sektorer som har målpriser som vedtas i oppgjøret. Melk, korn, potet og noen grøntprodukter har ennå målpriser. Målprisen for melk – som også er makspris for melk ut fra Tine Råvare – ble økt med 36 øre fra 1. juli. Årsaken var blant annet at store busjettmidler ble brukt til å kompensere for kostnadsveksten.

– I EU har produsentprisen på rå melk økt om lag 2,5 ganger mer fra samme tidspunkt. Det har bidratt til at tolvmånedersveksten i forbrukerprisene på meierivarer i Norge per desember, var under halvparten av veksten i Sverige og Danmark (henholdsvis 10,1 prosent, 28,4 prosent og 24,3 prosent), skriver statsråden i sitt svar.

Også prisveksten i råvarer til mel og fòr er blitt begreset som følge av økte budsjettmidler i jordbruksavtalen, fremholder Borch. Dette ga dermed også et mindre grunnlag for prisøkning for husdyrprodukter.

– Summen av betydelig kostnadskompensasjon gjennom budsjettmidler, disponeringen av midlene og målprisendringene viser at jordbruksoppgjøret bidro til å dempe prisveksten på mat, sammenlignet med det landene rundt oss opplever, konkluderer Borch.