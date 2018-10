Arla-rival senker melkeprisen

Hollanske FrieslandCampina reduserere melkeprisen for november ut til andelshaverne, skriver meierikonsernet på sin hjemmeside.

Prisen senkes fra 0,38 Euro til 0,3725 per kilo, for det som kalles garantert pris.

Annonse

Dermed kan danske og øvrige andelshavere i Arla konstatere at det hollandske forspranget krymper. Arla har tidligere meldt at de fastholder prisen i november, til tross for at utsiktene for de kommende månedene er negative, skriver Landbrugsavisen.

Melkeprisen til produsent i Holland er likevel markert foran melkebøndene som leverer til Arla. Bøndene i Nederland har en garanteret pris på 2,775 DKR per kilo i forhold til Arlas melkepris, der lander på 2,62 DKR per kilo. Prisen er medregnet Arlagården Plus, som langt de fleste danske andelshavere deltar i - men uten nonGMO-tillegg.

Helt likt kan de to prisene likevel ikke sammenlignes, fordi der er forskell i etterbetaling, konsolidering samt fett/protein-avregning, skriver Landbrugsavisen.