Antall kvinnelige jegere doblet på 15 år

I jaktåret 2006/07 var det registrert 40 470 kvinnelige jegere. Spoler vi fram til jaktåret 2020/21, er antallet oppe i 82 157 – altså en dobling. SSB-tall publisert torsdag denne uka, viser at kvinneandelen registrerte jegere nå er oppe i 15,5 prosent, mot 8 prosent for 20 år siden. Kvinneandelen har økt sakte, men sikkert i lang tid.

Tallene viser ellers at det er blant de yngre jegerne at kvinneandelen er størst. I aldersgruppa under 20 år, utgjorde kvinnene 19 prosent av dem som betalte jegeravgift, og i aldersgruppa mellom 20 og 30 år var andelen på 17 prosent.

Imidlertid er det ikke alle registrerte jegere som jakter. I jaktåret 2020/21 var det litt under 193 000 som betalte jegeravgift, og som dermed hadde lov til å gå på jakt. Av dem var 9,4 prosent kvinner.

Størst jegertetthet i Lierne og Røyrvik

Av befolkningen over 16 år, er 20 prosent av mennene og knapt 4 prosent av kvinnene registrert i Jegerregisteret.

Blant kommunene er det Lierne, Røyrvik og Engerdal som har størst jegertetthet. I Lierne er 80 prosent av mennene og 31 prosent av kvinnene over 16 år oppført i Jegerregisteret.

Oslo er blant kommunene med lavest jegertetthet. I hovedstaden er 11 prosent av mennene og 2 prosent av kvinnene over 16 år registrerte jegere.

I jaktåret 2021/2022 var det 1 400 utenlandske jegere som betalte jegeravgift. Året før var det bare 900, mens det i årene før pandemiutbruddet var rundt 2 000.