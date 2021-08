Annenhver nordmann krever norske råvarer

Kortreist mat er i skuddet - også blant nordmenn som spiser ute. I en ny spørreundersøkelse utført av YouGov for kåringen «Årets unge bonde», svarer rundt halvparten av de spurte at det er viktig at maten de spiser på restauranter, kaféer og gatekjøkken inneholder norsk kjøtt eller norske grønnsaker.

I undersøkelsen svarer også halvparten av de spurte at de har blitt mer opptatt av at Norge er selvforsynt med mat det siste året.

Støtter bonden

– Dette viser at det er viktigere enn noensinne å støtte opp om norske matprodusenter, sier arrangørene av kåringen «Årets unge bonde» i en ny pressemelding.

«Årets unge bonde» er en kåring som arrangeres av Felleskjøpet, McDonald´s Norge og Norges Bygdeungdomslag. Konkurransen arrangeres i år for 12. gang. Fristen for å nominere kandidater i år, er mandag 30. august.

Kommunikasjonssjef Veronika Skagestad i McDonald's Norge viser til at de helt siden deres etablering i Norge har vært opptatt av å bruke norske råvarer av høy kvalitet i deres restauranter. Det gir en ekstra trygghet for både McDonald's og kundene våre, påpeker hun.

Tror forbrukerne har våknet

Annonse

Formålet med «Årets unge bonde» å hedre personer mellom 18 og 35 år som satser på en karriere innen landbruket, og vise fram mulighetene med en karriere som bonde. Semifinalistene blir valgt ut basert på nominasjonsteksten og konkurransens kriterier. De som får flest stemmer der, går videre til finalen der juryen velger en vinner.

Leder i Norges Bygdeungdomslag, Inger Johanne Brandsrud, tror koronapandemien har bidratt til at flere forbrukere har innsett viktigheten av å opprettholde god norsk matproduksjon.

– Norske bønder produserer grønnsaker og kjøtt i toppklasse, og med lite bruk av antibiotika. Det er viktig for kvalitetsbevisste forbrukere. I tillegg, har nok pandemien fått mange til å se viktigheten av at vi har en høy selvforsyningsgrad, i tilfelle vi blir rammet av en ny krise i fremtiden. Det er derfor viktig at vi gjør alt vi kan for å sikre gode rammevilkår for fremtidens bønder, sier hun.

Les også: Unge bønder vil ha betre velferdsordningar

Ønsker å bidra til nyutvikling i landbruket

Jurymedlem og styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud, sier den store oppslutningen om norske råvarer er gode nyheter med tanke på rekrutteringen til landbruket.

– At flere forstår viktigheten av nasjonal matproduksjon og støtter norsk landbruk og norske bønder, er veldig gledelig. Det gjør det lettere for alle de talentfulle unge bøndene landet rundt, som ønsker å satse og bidra til utvikling. Vi håper så mange som mulig sender inn nominasjoner, slik at vi kan vise frem alt det spennende arbeidet som blir gjort av unge bønder over hele Norge, sier hun.

Vinneren av «Årets unge bonde» får 20. 000 i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10 000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstenester.