Anbefaler mer bruk av innmarksgjerder

Konflikten mellom grunneiere/bønder og reindrifta har i mange år vært betent. I særdeleshet gjelder dette i Tufsingdalen i Innlandet. Nå melder både Norges Bondelag og Statsforvalteren i Trøndelag om ytterligere eskalering av konfliktnivået. Dette skjer til tross for et rettsforlik, og at det er satt opp et stort oppsatt sperregjerde mot reinen i Tufsingdalen. Flere dialogmøter har ikke ført fram.

Store konsekvenser

12. mai 2018 felte Høyesterett en dom som gikk i reinbeitedistriktets favør, men siden ble det inngått rettsforlik. Forliket innebar at det skulle settes opp et sperregjerde som dekker drøyt én mil, noe som også etter hvert har blitt gjort. Det hjalp ikke for Jon Rune Bakken, som i fjor høst så seg nødt til å avvikle hele sin geitedrift i Tufsingdalen. Beslutningen ble tatt etter langvarig strid med reindriftsnæringa, årlig avliving av en rekke smittede dyr, og store avlingstap.

Totalkostnaden for gjerdet ble beregnet til 1,65 millioner. Det tilsvarer 152 kroner per meter. Lokale bønder måtte selv gjøre jobben og ta regninga. De må også selv stå for alt vedlikehold.

Mener innmarksgjerde funker best

Nibio har på oppdrag fra Statsforvalteren i Trøndelag utført en kunnskapskartlegging av sperregjerder og innmarksgjerder som tiltak for å hindre rein i å komme inn på innmark. Rapporten ble nylig publisert. Selv om Nibio i rapporten anbefaler begge gjerdetypene, er instituttet klar på hva som vil ha størst effekt mot reinen:

«Siden evnen til å stoppe rein er større og konsekvensene for miljø og samfunn er mindre for innmarksgjerder enn for sperregjerder, bør man over tid satse mer på innmarksgjerder og mindre på sperregjerder», skriver Nibio i sin totalvurdering.

Samtlige informanter Nibio har intervjuet – både grunneiere, folk i reindriftsnæringa og ansatte hos Statsforvalteren – konkluderer med det samme. Blant annet oppgis at innmarksgjerder har «meget god effekt» mot rein fordi gjerdeløsningen har få passasjepunkter og i hovedsak befinner seg nært til folk og infrastruktur. Dermed er det lett å holde tilsyn og vedlikehold, skriver Nibio.

«Alle informantene (bønder/grunneier) som selv hadde erfaring med innmarksgjerder, var svært godt fornøyd med denne løsningen», heter det i rapporten.

Med sperregjerder er det blant annet utfordrende å holde tilstrekkelig tilsyn, og vanskelig å drive ut reinen om den først har kommet på feil side, skriver Nibio. De påpeker samtidig at ethvert gjerdeanlegg må vurderes for seg.

Det er en litt ulykksalig situasjon for begge næringene at konfliktnivået har eskalert Erling Aas-Eng

Bondelaget uenig

Norges Bondelag støtter ikke opp om Nibios anbefalte prioritering:

– Hensynene Nibio vektlegger, må veies opp mot det å verne innmarka og landbruket. Bondelaget vil primært ha sperregjerder der det er nødvendig, fordi det å verne et helt område gjør det mye enklere for bønder å ta vare på deres dyrka jord. Jorda ligger gjerne spredt. Skal vi gjerde inn hvert jordstykke, blir det veldig mange gjerder som må etterses, påpeker styremedlem Erling Aas-Eng i Bondelaget.

– Mener Bondelaget at det overhodet ikke bør være innmarksgjerder der reindrifta ikke har beiterett?

– I utgangspunktet er det en fallitterklæring at jordbruket må gjerde inn sine arealer i områder der reindrifta ikke har beiterett, og at vi blir påført ganske store ekstrakostnader. Sperregjerde er mer hensiktsmessig. Samtidig spiller lokale forhold inn.

På spørsmål om Bondelaget er på kollisjonskurs med lokale bønder, siden disse oppgir å klart favorisere innmarksgjerde, påpeker Aas-Eng at «disse svarene er litt merkelige».

– I grenseområdet mellom Trøndelag og gamle Hedmark, utenfor reindistriktet, opplever jeg at det er et ønske om sperregjerde. Men det kan være ulike forhold som gjør at det ene kan være like hensiktsmessig som det andre.

– Prøver å være konstruktive

Én informant fra Norske Reindriftsamers Landsforbund uttaler at det blir flere og flere konfliktområder, spesielt i Nordland og Troms. Han påpeker videre at reindrifta føler seg motarbeidet av Bondelaget, og at Bondelaget advarer sine medlemmer mot å sette opp innmarksgjerde.

– Det stemmer ikke, så vidt meg bekjent. Vi prøver å ha en konstruktiv dialog med reindriftsnæringa. På nasjonalt nivå har vi en dialog med NLR. Det er en litt ulykksalig situasjon for begge næringene at konfliktnivået har eskalert. For dét er det ingen tvil om. Dermed blir ting satt veldig på spissen. Jeg tror et sperregjerde sør i Trøndelag er det som må til, sier Aas-Eng.

Han legger til at Bondelaget søker løsninger utenfor rettsapparatet, men at det da trengs penger til konfliktdempende tiltak.

Noen oversikt over hvor mange bønder som hittil har gitt seg som følge av konflikten, vites ikke.

– Jeg er ganske sikker på at flere bønder har gitt opp, men dette er ikke noe som blir offentliggjort. Vi snakker her om bønder som driver i marginale områder og er helt avhengig av å få høsta den avlinga de skal. Konflikten påvirker lysten til å drive gårdsdrift, og bosetting i disse områdene.