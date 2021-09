– Alt som ikke gir fullt gjennomslag, er et svik

I kjølvannet av jordbrukets krav i de pågående tilleggsforhandlingene, legger Tor Jacob Solberg press på både jordbruket, dagens regjering og en eventuell ny ikke-borgerlig regjering etter valget.

I kravet, som ble levert onsdag sist uke, krever jordbruket kompensasjon for bondens økte kostnader til handelsgjødsel på 527 millioner kroner og økte kostander til byggevarer på 227 millioner. Ekstrakostnadene på i alt tre kvart milliarder er beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket, og partene er enige om disse beregningene.

Jordbruket forventer dermed en kompensasjon av alle de ekstrakostnadene som har påløpt på disse to nødvendige innsatsmidlene for norske bønder.

Forventer fullt gjennomslag

– Bondeopprøret har en klar forventning om at staten skal se vår situajon. Alt som ikke gir fullt gjennomslag, er egentlig et svik, sier sjefs-bondeopprører og tidligere Årets Unge Bonde-vinner Tor Jacob Solberg til Bondebladet.

Han viser til at bøndene ligger langt etter andre grupper inntektsmessig, samtidig som matproduksjon nasjonalt og globalt vil være viktig også i framtida.

– Vi vet også at svært mange bønder er i ferd med å gå ut av næringa. Blir det ikke gitt full kompensasjon nå, svikter man også forbrukerne som ser viktigheten av trygg norsk mat i framtida, påpeker Solberg.

Tall SSB slapp sist uke, viste at om lag hver tsjette norske gårdsbruk er blitt lagt ned siden 2010. I 2020 var det registrert i alt 38 498 jordbruksbedrifter. Det er en nedgang på 1,5 prosent fra året før, og ned 17,4 prosent siden 2010. Antall bruk er gjennom denne tiårsperioden redusert med 8 126.

I et møte med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) helt på tampen av sommeren, ga bondeopprøreren tydelig beskjed til statsråden om hva han mente om regeringens innsats for norske bønder som opplever en mer presset økonomisk situasjon enn på flere år. Det hele kulminerte med at Solberg, rett foran Bollestad, helte ut et glass med melk.

– Vår innsats oppleves som spilt melk, påpekte han.

Stuntet var en protest mot at regjeringa ikke ville tilleggsforhandle om kompensasjon for prisøkningene på kraftfôr og strøm. Småbrukarlaget har beregnet at dagens sterkt økende og rekordhøye strømpriser vil påføre norske bønder ekstraordinære kostnader på et sted mellom 400 og 500 millioner.

– Problem for hele samfunnet

Bondeopprørerne krever at også disse kostnadene, selv om det ikke tilleggsforhandles om kompensasjon for disse, på et eller annet vis blir kompensert fullt ut.

I mellomtida forventer altså Solberg at jordbruket vinner fullt og helt fram med kravet slik det er utformet.

– Om disse ekstrakostnadene ikke blir fullt ut imøtegått, er det et tydelig tegn på at regjeringen atter en gang ikke tar matproduksjon på alvor. Om forhandlingene ikke blir ferdige før neste regjering er på plass, har vi veldig høye forventnigner til at en ny regjering skal levere på en helt annen måte. Til syvende og sist, er det ikke bonden som eier problemet, men hele samfunnet. Det må vi aldri glemme.

Peker på problemet - ikke løsningen

– Hvordan mener egentlig dere bondeopprørere at ekstrakostnadene på strøm og kraftfôr skal kompenseres nå? Via statsbudsjettet?

– Det får faglagene bestemme selv. Vi vil bare belyse hvem som er ansvarlig for utviklingen. Vårt oppdrag er ikke å komme med løsninger, sier Solberg.

Bondeopprørerne har gjennom hele året reagert sterkt på det de ser som en manglende vilje til å gå bøndene i møte i en vanskelig tid. Om staten hadde vist en reell vilje til nettopp dette, vil den også ha kommet opprørerne i møte og gått med på å tilleggsforhandle også om kostnadsveksten på kraftfôr og strøm, påpeker han.