AgriTech 2021 setter forbrukerne i sentrum

AgriTech 2021 arrangeres 11. november. Til tross for likheten i navnet har dette arrangementet ingenting med Agroteknikk å gjøre. Konferansen arrangeres av Norsk Landbrukssamvirke og avholdes som i fjor digitalt. Årets program er delt inn i to bolker: Hva konsumentene forventer av produsentene langs matkjeden, og teknologi som fremmer effektiv gårdsdrift med utgangspunkt i friske planter.

I tillegg blir det panelsamtaler om mattrygghet og antibiotika i husdyrhold, samt teknologi som fremmer holdbar mat. Blant deltakerne finner vi Nofima, Norsvin og Tine. Påmeldingsfristen er 9. november.

– En forbrukertrend i seinere år, har vært at folk vil ha «skyldfri» mat, der produksjonen ikke har vært skadelig for verken dyra, klimaet eller folkehelsa. Hvilken tilnærming bør teknologimiljøene i samvirkene ha til denne utviklingen?

– Landbruket har jobba lenge med å sørge for at det ikke er planterester i maten, at det brukes lite antibiotika, at vi kan dokumentere hvor maten kommer fra og hvordan den er laget, samt at dyra har hatt det bra. Teknologien som er kommet nå, gjør at det i mye større grad enn tidligere er mulig både å styre ulike forhold via sensorer og å vurdere data, sier prosjektleder Åge Klepp i Norsk Landbrukssamvirke. Klepp sitter også i programkomiteen for AgriTech 2021.

God plantehelse har vært en styrke i Norge. Klepp påpeker at det nye klimaet vil gjøre utstyret enda viktigere.

– Klimaet gjør at vi må være enda mer presis i bruken av plantevernmidler. Hvordan kan teknologien gjøre oss mer bærekraftige? Potensielt både gjennom globale løsninger, og eksportverdier som miljøene nå er på vei til å realisere. Det som tidligere var ganske uferdige løsninger, begynner nå å bli klare for kommersialiseringsfasen. Da er vi inne i en ny æra.