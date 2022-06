Agribiotix vil lage medisiner av grønnsaker, ost og yoghurt

Det nye selskapet er resultatet av et samarbeid mellom NMBU og Nibio. Den nye medisinen kan komme fra kilder som fermentert frukt og grønnsaker eller melkeprodukter som ost og yoghurt, skriver NMBU i en pressemelding.

Professor Dzung B. Diep ved NMBU har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan disse peptidene virker og brukes til nyttige formål.

– Melkesyrebakteriene som er viktige for å fermentere ulike typer mat lager noe vi kaller antimikrobielle peptider, forklarer han. Det er disse peptidene som gjør at maten holder lenge uten at skadelige bakterier ødelegger den. Og det er altså «snille» bakterier som lager dem for å drepe bakterier som gjør skade, sier Diep.

– Bakteriene bruker peptider for å drepe hverandre, forklarer han.

Hud- og blodinfeksjoner

– Den siste tiden har vi sett at peptidene også har god aktivitet mot bakterier som gir visse sykdommer, sier professoren.

Derfor vil Agribiotix utvikle peptidene til medisiner mot hudinfeksjoner. Brystbetennelse (mastitt) og blodinfeksjoner er andre sykdommer som peptidene kan hjelpe mot.

Tage Thorstensen, forsker i Nibio, er daglig leder for Agribiotix. Han har forsket på en annen type snille bakterier. De kan holde planter friske.

– Vi fant noen bakterier som også produserte sterke stoffer som dreper sopp som fører til sykdom i plantene. Vi tenkte at her er det kanskje noe som kan brukes som en biologisk bekjempingsmetode for å erstatte kjemiske sprøytemidler, sier forskeren.

Naturlige metoder

Sprøytemidler for planter er nemlig en klar parallell til antibiotika for mennesker og dyr: De hjelper mot sykdommer, men samtidig fører de til stadig større negative effekter. Bakteriene og stoffene som Thorstensen snakker om, virker blant annet mot bløtråte og svartskurv på poteter og mot gråskimmel på salat.

– Naturen har en del naturlige metoder å bekjempe skadegjørere på. I det siste er det blitt mye større fokus på å isolere dem og bruke dem til å bekjempe sykdommer, sier han.

Løser mange ting

Sammen eier NMBU og Nibio Ard Innovation, som nettopp skal hjelpe forskerne med å ta tak i forskningsresultater og utvikle funnene videre til kommersielle produkter.

– Det som er så spennende med Agribiotix, er at de bruker disse bakteriene til å løse mange forskjellige ting. Det er veldig spesielt – ofte er utfordringen for et oppstartsselskap at det bare sitter med ett produkt i startfasen, sier administrerende direktør i ARD Innovation, Jorun Pedersen.