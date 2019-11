– 850 mill er ingenting

– 850 millioner er ingenting. Jeg er kjempeskuffa. Det er en katastrofe hele greia. De leker med både tall og pelsdyrbønder, sier pelsdyralslagsleder Bertran Trane Skadsem til NRK Rogaland torsdag, etter regjeringens nye kompensasjonstilbud.

Kompensasjonen til pelsdyrbøndene ble da hevet for andre gang. Opprinnelig, i november 2018, foreslo regjeringen å gi en kompensasjon på til sammen 365 millioner. I april 2019 ble kompensasjonen oppjustert til om lag 500 millioner, og onsdag denne uka lanserte regjeringen en ordning som anslås å koste mellom 800 og 850 millioner. Noen øvre ramme er imidlertid ikke satt.

Skadsem betegner pakken som hastverksarbeid fra Landbruks- og matdepartementets side.

– Det er lite gjennomtenkt. Vi krever full erstatning. 850 millioner kroner er langt fra full erstatning. Det er fortsatt lang vei å gå, mener han.

Politisk, har Sp foreslått nettopp full kompensasjon. Representanter fra regjeringspartiene Frp og Høyre har ymtet frampå om at de vil støtte forslaget om ikke regjeringen sikrer bedre ordninger enn den som først ble foreslått. Nå har regjeringen laget to modeller – én som beholder opprinnelig ordning, og én som ser på en generell lønnsomhet. Et nyt element er at regjeringen nå også vil gi oppdrettere i aldersgruppen 62-67 år en bedre ordning enn hva som opprinnelig ble foreslått.

Forskriften ble fastsatt onsdag denne uka. Den kan leses i sin helhet her.

Pelsdyrnæringa skal avvikles innen 1. februar 2025. Det ble vedtatt i juni i år. Avviklingsforslaget var Venstres store seier i fjorårets Jeløya-plattformen.