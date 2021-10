4 av 10 føler seg lurt

– Når forbrukeren sier så tydelig ifra om at opprinnelse på maten de kjøper ikke er godt nok merket, er det en tydelig beskjed om at bransjen må skjerpe seg. Forbrukeren er opptatt av merking, og det må også bransjen være, uttaler bondelagsleder Bjørn Gimming i en pressemelding onsdag.

I undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov for Forbrukerrådet og omfatter 1 000 respondenter, kommer det også fram at halvparten av de spurte savner informasjon om hvor maten kommer fra. En av to synes også at den merkingen som er der, er vanskelig å forstå.

– Framstår villedende

I det siste har det vært flere eksempler på at mat ikke har vært merket godt nok. Kjedenes egne merkevarer, EMV, er et eksempel på dette. Der kan det stå at opprinnelsesland er fra Norge og/eller Tyskland.

– En slik merking sier lite til forbrukeren. Det framstår villedende, i beste fall som dårlig eller forvirrende merking. Vi i Norges Bondelag mener merkingen må bli adskillig mer tydelig enn den er i dag. Det er synd at man som forbruker ikke klarer å finne ut hvor maten kommer fra, eller føler seg lurt av merkingen, sier Gimming.

Ja til norsk matproduksjon

Undersøkelsen viser også at den viktigste grunnen til at forbrukerne vil vite hvor maten er produsert, er at de vil støtte norsk matproduksjon.

– Dette er svært gledelig. Det viser at folk har stor tillit til norsk matproduksjon, og den tilliten tar vi bønder på største alvor. Særlig viktig er det for folk å vite hvor animalske produkter som kjøtt, fisk og meieriprodukter kommer fra. Her er tallet 7 av 10 spurte. Selv der det ikke er pålagt å oppgi hvor varen kommer fra, vil forbruker gjerne vite, og det mener jeg de er i sin fulle rett til, fortsetter Gimming.