22 Sp-ordførere gir regjeringa marsjordre

Tirsdag denne uka sendte i alt 22 Sp-ordførere i Innlandet et felles brev til landbruks- og matminister Sandra Borch og finansminister/Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Der gir ordførerne en marsjordre om at regjeringa – i forkant av jordbruksforhandlingene – gir garantier om inntektsløft. Bakgrunnen er den svært krevende totalsituasjonen norsk jordbruk nå står i.

Går i feil retning

Budsjettnemndas grunnlagstall, som ble lagt fram i påska, understreker alvoret i jordbrukets økonomiske helsetilstand. Tallene, som det riktignok er knyttet stor usikkerhet til, viser at inntektsgapet mellom bønder og andre samfunnsgrupper bare har økt – stikk i strid med Stortingets vedtatte jordbruksoppgjør i fjor. Og stikk i strid med Støre-regjeringas mål og ambisjoner i Hurdalsplattformen.

I fjor var forventet inntektsvekst i 2022 på 18 700 kroner per årsverk, men Budsjettnemndas tall viser at inntektene snarere stuper med 40 500 kroner per årsverk.

Totalt er inntektsfallet i 2022 på rundt 60 000 kroner sammenlignet med forventet vekst i fjorårets jordbruksoppgjør.

Ekstrem kostnadsvekst på bondens innsatsfaktorer gir et kraftig inntektsfall for nesten alle produksjoner i 2022.

Forventer håndfast garanti

I brevet fra Sp-ordførerne, sendt én uke før jordbruket legger fram sitt krav, forventer de at Støre-regjeringa legger fram en inntektsgaranti allerede nå:

"Regjeringa må vera tydelege, og vi må få ein handfast garanti for at jordbruksoppgjeret skal tette inntektsgapet. Dette må kommuniserast ut til gardbrukaren før forhandlingane startar", heter det i brevet, som først ble omtalt av Landbruk24. Der kan du lese brevet i sin helhet.

Mange kommuner har nå også vedtatt å gi økonomisk støtte til bøndene fra de kommunale budsjettene. Først ute med å gjøre dette i Innlandet, var kommunene Nord-Fron og Alvdal.

– Vi redder ikke landbruket med dette, men vi ville vise at vi bryr oss, sier ordfører Anne Marie Olstad (Ap) i Nord-Fron kommune til Klassekampen fredag.

Et samlet kommunestyret vedtok i begynnelsen av april å sette av i alt to millioner til bøndene.

– Jeg forventer at bøndene får en inntektsøkning på lik linje med andre i samfunnet. Det er ikke nok å kompensere for kostnadsveksten. Vi skal også kjøpe melk og brød på butikken, sier bonde og Sp-ordfører Bror Helgestad i Østre Toten til Klassekampen.

Kraftfullt signal

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag mener kommunenes initiativ understreker det alvoret bønder over hele landet nå står i. På spørsmål om Bondelaget støtter det at regjeringa alt før forhandlingene starter må gi en slik garanti om at inntektsgapet skal tettes i dette oppgjøret, svarer hun slik:

– Vi tar med oss inn i forhandlingene det som er sagt og lovet i forveien fra regjeringa. Det er nødvendig å starte jobben med å tette inntektsgapet i år – det har vi vært tydelige på over tid. Når ordførerne går ut så kraftfullt som her, er det et veldig tydelig bevis på at situasjonen er svært alvorlig i landbruket. Det alvoret som kommer fram nå, er nødt til å føre til at vi kommer fram til et resultat i vår som klarer å møte denne alvorlige situasjonen, sier Hjørnegård til Bondebladet.