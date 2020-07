1 mrd dollar i krisehjelp til melkebønder i USA

Amerikansk landbruk, og ikke minst melkeproduksjonen, er blitt hardt rammet av koronakrisen. Krisepakker er gitt, og den kontante støtten til melkesektoren er nå oppe i drøyt 1 milliard dollar (9,3 milliarder norske kroner), fordelt på 17 633 amerikanske melkeprodusenter. Det melder danske landbrugsavisen.dk, som her siterer lokalmediet Weau News. I gjennomsnitt er dermed hvert melkebruk i USA tildelt 60 000 dollar i kontant koronakrisehjelp som følge av pandemien og dens økonomiske ringvirkninger.

Amerikanske melkebønder sliter tungt økonomisk, med en melkepris som i USA ikke har vært lavere på mer enn ti år. Bedre blir det ikke av den pågående, og stadig eskalerende, ord- og handelskrigen mellom USA og Kina. Den berører også landbruksvarer.

Ifølge Weau, skal USAs president Donalt Trump ha uttalt at koronakrisen har kjølnet forholdet mellom de to landene. På toppen av det hele, kommer Kinas behandling av Hongkong og muslimske minoriteter i landet. Kina har på sin side uttalt at den første handelsavtalen, til en verdi av 500 milliarder kroner, kan settes i fare om USA fortsetter med sin kritikk.

