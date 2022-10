Vi er bedre rustet til en akutt matkrise enn vi tror

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning

Diskusjonen om vår matberedskap har i stor grad handlet om at vi kun produserer knapt 40 prosent av maten basert på norske ressurser, og at vi har avviklet beredskapslagre for korn. Norge er med andre ord svært sårbare om importen av mat og innsatsfaktorer i matproduksjonen forstyrres.

Det er videre stor forskjell mellom matvaregruppene i selvforsyningsgrad. For melk, kjøtt og egg er vi om lag 70 prosent selvforsynt når vi korrigerer for den andelen av fôret som er importert. For planteprodukter derimot, som utgjør 62 prosent av energiinntaket, er vår selvforsyningsgrad kun i underkant av 25 prosent. Norge importerer rundt to tredjedeler av kornbasert mat, rundt halvparten av grønnsakene, samt nær alt av sukkervarer, planteoljer og frukt.

Beredskapslagre kjøper tid til å omstille. I dette bildet er det tre måter å øke selvforsyningen ved normalkosthold: Det første er mer norsk fôr, ikke minst gjennom høyere grasproduksjon og økt proteinproduksjon, primært fra kilder utenfor jordbruket. Videre høyere kornproduksjon og bedre lagringsordninger for ulike hvetekvaliteter fra år til år. Og sist, men ikke minst; vi bør spise mer norskproduserte grønnsaker, frukt og bær.

Det norske klimaet og klimaendringene gir både utfordringer og muligheter for en økt norsk matproduksjon. På vårt universitet er derfor både klimatilpasning av matplanter og utvikling av nye bærekraftige fôrråvarer viktige forskningsområder. På lengre sikt er det mulig å lykkes med Hurdalsplattformens ambisjon om 50 % selvforsyningsgrad, blant annet gitt at regjeringen stiller de nødvendige forsknings- og utviklingsmidlene til rådighet.

Men uansett om vi lykkes, vil fremdeles 50 prosent av maten være importert. Det er nettopp derfor vi må ha beredskapslagre, ikke minst slik at vi har matkorn til å fø befolkningen i minst et halvt år for å komme oss gjennom kortvarige kriser. Under langvarig krise er det imidlertid omstilling som gjelder. Også der vil beredskapslagre spille en avgjørende rolle i å ta oss gjennom omstillingen.

Men det er vår omstillingsevne, altså vår evne til å bruke matressurser på en ny måte i et krisekosthold som øker vår selvforsyningsgrad, som vil avgjøre om vi vil lykkes. Her har vi store muligheter takket være den innretningen norsk matproduksjon har.

Fôrkornet kan bli matkorn. I takt med velstandsøkningen har vi valgt å la være å spise en del retter som vi tidligere valgte å spise av nødvendighetsgrunner. Ikke minst gjelder dette de fiberrike kornslagene bygg og havre, som vi har størst forutsetninger for å dyrke i store mengder i Norge. Disse egner seg dårlig for gjærbakst, og ble derfor tradisjonelt spist som grøt og flatbrød.

I dag vil vi helst spise ris, pasta og lett og luftig gjærbakst av siktet hvete, og gir derfor 99 prosent av byggen og 90 prosent av havren til husdyrene. Men selv hveten gjør ikke alltid brødet lett og luftig nok for dagens ganer, og hundre til to hundre tusen tonn hvete med for dårlig bakekvalitet foredles dermed i dyremagen i stedet for å gå i brøddeigen.

Utover vår kresne gane og våre moderne kosmopolitiske matvaner, er det ingenting i veien for at vi kunne ha spist langt mer av kornet vi produserer i Norge. I en akutt krisesituasjon ville vi dermed gjennom ulike håndgrep kunne sørget for vesentlig større selvforsyning.

I disse dager ville vi for eksempel hatt et spiskammer på over en million tonn korn å ta av – lagret på siloer i fôrfabrikkene spredt over vårt vidstrakte land og i låvene hos dyktige kornbønder. Lagrene tappes riktignok gradvis frem mot neste kornhøst, men siden vårt totale årlige matkornkonsum kun er under en halv million tonn, har vi mye å gå på om vi må gå fra normal- til krisekosthold.

Fisken er vår buffer. Husdyrene ville riktignok ikke kunne slutte å spise, men mange husdyrbønder ville kunne omstille produksjonen til å bruke betydelig mindre korn. Slaktekyllingen vokser seg slaktemoden i løpet av en god måned, og produksjonen ville dermed kunnet reduseres svært raskt, mens grisen som i likhet med kyllingen, er avhengig av kornbasert kraftfôr ville trengt noe lengre tid.

Kyr og andre drøvtyggere, som i dagens høytytende produksjonssystemer faktisk er vår viktigste forbruker av kraftfor, måtte ha tatt til takke med lang mer gras, som tross alt er det vi dyrker aller mest av i Norge. Ytelsen ville gått betraktelig ned, men vi kunne likevel beholdt en betydelig produksjon av kjøtt- og melkebasert mat.

Norge har nesten ubegrenset mulighet for produksjon av poteter og grønnsaker.

Tilgangen på den ernæringsmessig høyverdige maten basert på melk, kjøtt og egg ville bli redusert i en slik krisesituasjon, med fare for mangelsykdommer som resultat. Men det høye forbruket gjør at vi har endel å gå på. Dessuten må vi ikke glemme vår lange kystlinje og vår omfattende fiskebaserte matindustri. Den kaldblodige oppdrettslaksen kan klare seg i flere måneder uten mat, og ville utgjort en massiv animalsk buffer.

Mengdene fisk i som til enhver tid er i merdene er så store at en gradvis utslakting derfor i teorien kunne forsynt hver av oss med én fisk per dag i hundre dager. I tillegg kommer de store mengdene villfanget fisk, som i dag i stor grad eksporteres. I gjennomsnitt dras over en kilo rundfisk opp per person per dag.

Norge har nesten ubegrenset mulighet for produksjon av poteter og grønnsaker. Kostholdet vil dermed kunne legges om betydelig i retning av trauste, men næringsrike grønnsaker som kålrot, gulrot, løk og kål. Og selvsagt langt mer potet i ulike varianter. Det ville imidlertid kreve en sommersesong å oppskalere produksjonen.

Med andre ord er det paradoksalt nok det at vi i dagens velstandssamfunn velger å foredle mat gjennom husdyrene som i første rekke sikrer vår omstillingsevne. Det fôrkornet og dyreslaktet som Green House i en rapport lansert på Matsvinndagen den 29. september feilaktig prøver å definere som matressurser på avveie, kan med andre ord være vår viktigste sikkerhetsventil for at det er mat på bordet i en krisesituasjon.

Vi må bygge et beredskapssystem som både muliggjør omstilling, dvs beredskapslager, og som sikrer en høyere norsk matproduksjon. Fellesoppgavene står i kø når vi skal gå i fra just in time til just in case.

Christan Anton Smedshaug har mottatt støtte fra Hans Herman Horns Stiftelse og Leif Høegh Stiftelse for arbeid med norsk beredskap som lanseres 21. oktober. Innlegget har vært publisert i forkorta versjon i Aftenposten.