Vår sjanse til endring er nå!

Bondeopprøret startet med oppimot 30 yngre bønder i en diskusjon: Hvorfor klarer vi ikke å vise sannheten om økonomien i det å produsere mat? Hva kan vi endre som ingen politiske sammenstillinger kan snu med et pennestrøk?

Svaret utkrystalliserte seg å være tallgrunnlaget i jordbruksforhandlingene. Jordbruket har gått fra å være mange folk og manuelt arbeid. Til få folk, færre bruk og mange maskiner. En naturlig utvikling sammen med teknologien.

Tallgrunnlaget vi bruker er fra en annen tid. Det å skifte ut folk med maskiner krever kapital. Vi har i dag fire ganger mer kapital per årsverk enn det som var utgangspunktet for tallgrunnlaget i 1993. Samtidig har arbeidstimene i stor grad blitt samlet på brukeren. Innleid arbeidskraft er for dyrt i kampen mellom fritid og lønnsomhet.

Et liv på linje med andre

Bondeopprøret ønsker et jordbruk over hele landet. Der bonden kan leve et liv på linje med de andre i samfunnet. Beregningen av inntekta og beskrivelse av hverdagen må belyse den faktiske situasjonen. Hvordan skal vi ellers videreutvikle en bærekraftig næring?

Våre enkle regnestykker basert på tallene som brukes i jordbruksoppgjøret var tydelige. Det hjelper ikke å flytte 100 millioner mellom korn ved Oslofjorden og ku ved Porsangerfjorden. Vi mangler milliarder over hele landet!

I Norge er det om lag 40 000 bønder. De har alle en ulik miks av hvordan garden er finansiert. Totalkapital er summen av egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. For unge som har kjøpt gård i åpent marked er det typisk mye gjeld og lite egenkapital. Lønnsomheten i gardsdrifta blir mer synlig.

Egenkapital er den delen av kapitalen som eierne i virksomheten har skutt inn selv, og/eller som er opptjent gjennom drift og reinvestert i bedriften. Familiebruk som har investert alt i gården i alle år og gjort overdragelsen mellom generasjoner så rimelig som mulig for neste generasjon, har høy egenkapital ifht gjeld. Verdiene synes aldri på driftskreditten, men de ville gitt avkastning om de var plassert i alternative investeringer framfor jordbruk.

Alt næringsliv forventer å få avkastning på investeringer. Det er nettopp derfor investeringer blir gjort. Og ingen setter vel penger på sparekonto eller børs uten å forvente avkastning?

Tvetydig fra Staten

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett argumenterte Staten ved skatteetaten for at det IKKE er næringsliv med en forventet avkastning under 6,4 prosent på totalkapitalen. I jordbruket skal vi altså ha 0? Er ikke jordbruk næring?

Grytten-utvalget legger opp til en modell med måling opp mot de beste. Dette gjøres av staten i en annen næring som leverer samfunnsoppdrag: Strøm-Nettselskapene.

Her er en vekting med 60 prosent av den mest effektive aktøren og 40 prosent egne tall. Det brukes en avkastning på totalkapitalen (foreslått 6,9 prosent ut 2022) og en høyere avkastning på egenkapitalen. Begge justeres etter temperaturen i den generelle økonomien. Nettselskapene har regulerte oppgaver. Inntekter og utgifter vil være knyttet mot kjernevirksomheten.

De beste jordbruksbedriftene vil være preget av andre inntekter som festetomter, grustak og annet. Grytten argumenterer i sin modell for mye av det som allerede er gjort for Nettselskapene. Men hopper bukk over den fastsatte kapitalavkastningen.

Det er beregnet av mange og på forskjellige måter at det ikke er rom for både betaling til arbeidsvederlag og avkastning på kapitalen. Vi må velge. Allikevel blir lønnsomhetsmålet brukt som sammenligning med lønnsmottaker. Noen ganger industriarbeider, andre ganger gjennomsnitt av samfunnet.

For det første er alle slike sammenligninger feil. For det andre er slike framstillinger avgjørende for hvordan befolkningen og ikke minst politikerne tenker om bondens økonomi. I en sammenligning med dagens resultatmål og industriarbeider mangler bonden 40.000 på å være jamnstilt. I en sammenstilling der alle ulikheter mellom arbeidstaker og bonde er gitt en kostnad, vil bonden ha en timelønn på 90 kroner i 2022. Gjennomsnittsnordmannen har 360 kroner.

Vi skal ikke settes opp mot hverandre

Et argument som har kommet fra næringa er at kapitalavkastning vil flytte penger til produksjoner med mye kapital og mindre fysisk arbeid. Da vil vi minne om Hurdalsplattformen som sier jamnstilling av alle produksjoner, uavhengig av geografi og størrelse. Vi skal ikke sette hverandre opp mot hverandre. Vi skal ta i et skippertak for å øke potten, slik at samspillet kan styrkes og jordbruket spire og gro!

For øvrig er det utviklet en god modell som viser totalrentabilitet på ulike referansebruk. Etter vårt skjønn en mye bedre beskrivelse av faktisk økonomi i de ulike produksjoner. Innlandet Bondelag mente enstemmig i vårens årsmøte at denne modellen burde brukes som tilleggsinformasjon i jordbruksforhandlingene. Denne modellen ville blant annet fanget opp de store mjølkebrukene som nå sliter enormt med regningsbunken FØR kostnadskompensasjonen ble fordelt. Modellen vil ikke gi avkastning per bruk, men for hver gruppe av bruk.

Det vil være mulig å gjøre idiotiske investeringer på eget tun i framtiden også. Men totalen for HELE næringa vil bli vesentlig bedre. Og enklere å forklare med bakgrunn i reelle tall og systemer som er kjent i andre næringer der Staten ønsker å ha kontroll med lønnsomheten.

Det norsk jordbruk skal gjøre de neste måneder er å overbevise politikerne om at ekspertutvalget faktisk ikke har svart på å sammenligne en bonde med folk flest. Det legges i stor grad opp til en videreføring av det som utløste et Bondeopprør.

Bonden skal ha kapitalavkastning som gjør at næringa investerer.

Bonden skal ha rom for å sette av pensjon.

Bonden skal jobbe like mange timer som andre med lignende belastning per årsverk.

Reelle kostnader må komme til syne. Om det er leie av jord, kvote eller renter.

Må være tøffe nok til å si det

Kostnadene har mer enn spist opp årets jordbruksoppgjør. Småbrukarlaget beregnet for et år siden at dette vil koste 18–20 milliarder mer enn dagens pott. Et lavere tall vil bety at bonden ikke skal ha like muligheter eller rettigheter som andre.

Hvis dette er for dyrt, så vil vi ha beskjed nå. De som skal inn i næringa må vite hva de går til. Og de som allerede er i næringa har et stort etterslep på investeringer. Hvis politikerne er tøffe nok til å underfinansiere jordbruket med 20 mrd. hvert år, kan de også være tøffe nok til å si det, framfor å prate om små og store og bruk av hele landet. Det er ikke vanskelig å løse kapitalavkastning. Men det koster.

Grytten-utvalget skulle vurdere samfunnskostnader. Hvilke samfunnskostnader vil det ha om bøndene slutter å investere? En næring som ikke investerer er i praksis under avvikling. Bondeopprøret har satt fokus på saken. Nå er det Bøndene i samlet flokk som avgjør framtida for næringa. Skal vi fremdeles være verdt mindre enn andre?