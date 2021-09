Nye erosjonsrisikokart er viktige for vannmiljø

Det er nemlig et nytt erosjonsrisikokart som ligger til grunn for tilskuddsutmålingen. Bønder som ikke allerede har kikket på det nye kartet i Gårdskartløsningen, vil oppdage at mange jorder har endret erosjonsrisikoklasse.

Størst er endringene i Innlandet, der mesteparten av jordbruksarealet har «dumpet ned» fra klasse 2 og 3, det vil si middels eller stor risiko, til klasse 1, det vil si lav risiko for flateerosjon. Også i Viken og Trøndelag er det store endringer. En viktig årsak til disse endringene er at de nye kartene skiller bedre mellom ulike former for erosjon enn det gamle erosjonsrisikokartet.

Hva betyr så dette for viktigheten av å gjennomføre tiltak? Vil lavere erosjonsrisikoklasse si at det ikke lenger er nødvendig med tiltak for å begrense avrenning fra jordbruksarealene? Svaret finnes ikke på jordet, men i bekker, elver og innsjøer. Når vannkvalitetsproblemene fortsatt er de samme, er behovet for tiltak fortsatt til stede. Det er nemlig ikke bare erosjonsrisikoen på hvert enkelt jorde som avgjør.

Store nedbørsfelt og avstand til vannvei

Et nedbørsfelt er et område som har felles avrenning til en bekk, en elv, en innsjø eller fjord og kyst, det vannforvaltningen kaller en vannforekomst. Størrelsen på nedbørsfeltet er avgjørende for hvor stor belastning en vannforekomst får fra avrenning og erosjon. Litt erosjon fra et stort jordbruksområde kan føre til større forurensing enn mye erosjon fra et lite område.

Avstand til nærmeste vannvei betyr også mye for konsekvensene av erosjon. Erosjonsrisikoklassene sier ikke noe om avstand til nærmeste bekk og elv. De sier heller ikke noe om risikoen for at jordpartikler og næringsstoffer faktisk havner i et vassdrag. Kartet gir heller ikke informasjon om fosforinnholdet på de ulike jordbruksarealene. Også dette har stor betydning for vannkvaliteten. Å gjennomføre tiltak som reduserer avrenning og erosjon, kan derfor ha stor betydning selv om arealene ligger i en lav risikoklasse.

Tilskudd til vannmiljøtiltak gis innenfor ordningen med regionale miljøprogram. Statsforvalteren bestemmer tilskuddssatser og avgrenser prioriterte områder der det er spesielt viktig å gjennomføre tiltak. Tilskuddssatsene skal gjenspeile behovet for å gjennomføre tiltak vurdert ut fra erosjonsrisisko og vannkvalitet i området. I noen områder er det dessuten egne miljøkrav.

Når det er sagt, er det sikkert mange som fortsatt lurer på hvorfor så mye areal har kommet i en lavere erosjonsrisikoklasse enn før. Stemmer det nye kartet med terrenget? Her kommer tre viktige steg til en bedre forståelse av klasseinndelingen i det nye kartgrunnlaget.

Dråg og flater: Det nye tilskuddskartet er basert på et todelt erosjonsrisikokart fra NIBIO som viser risiko for flateerosjon og drågerosjon. Kartet skiller altså mellom to ulike erosjonsformer. Flateerosjon er jordtapet som skjer jevnt fordelt over hele jordoverflaten og gjennom drensrør. Erosjonsmodellen som er benyttet til å lage kartene, regner ut gjennomsnittlig jordtap per dekar over flere år.

Drågerosjon skjer når vannet begynner å grave i forsenkninger i terrenget. Vi har dessverre ikke data fra forsøksfelt som gjør det mulig å estimere størrelsen på jordtapet fra drågerosjon. Det vi kan vise i kartet, er hvor det er sannsynlig at vannet vil grave i tilfeller der det ikke gjennomføres tiltak, f.eks. avskjæringsgrøfter eller etablert, grasdekt vannvei. I tillegg finnes det mange andre former for erosjon som kartet ikke kan si noe om. Mer om det senere.

Ved å være mer tydelig på hvilken erosjonsform som dominerer, er det lettere å finne rett tiltak. Mens redusert jordbearbeiding om høsten kan være beste tiltak for flateerosjon, er grasdekte vannveier et enda bedre tiltak der hovedproblemet er erosjon i dråg.

Steg en er altså å finne ut om arealet som har fått enn lavere erosjonsrisikoklasse, likevel har dråg. Da vil arealet i de fleste fylker få høyere tilskudd. Omtrent en fjerdedel av arealet i Innlandet med estimert liten risiko for flateerosjon, har samtidig risiko for drågerosjon.

Årsvariasjon: Erosjonsrisikokartet kan gi gode estimater for gjennomsnittlig jordtap over tid, men ikke for ett enkelt år. Det betyr at jordtapet kan være mye større enkelte år med mye nedbør og særlige nedbørhendelser, f.eks. intenst regn etter såing. Modellen tar heller ikke høyde for ekstremnedbør.

Steg to blir å vurdere om arealet som har kommet i en lavere erosjonsrisikoklasse har forholdsvis lav erosjon over flere år selv om erosjonen kan synes stor i enkelte år med mye og konsentrert nedbør. Målinger av jordtap fra flere målestasjoner viser at arealer med lav erosjonsrisiko over tid, kan ha enkeltår med høye verdier. Tiltak mot avrenning og erosjon bør likevel gjennomføres, spesielt i store nedbørsfelt, nær sårbare vannforekomster og der fosforinnholdet i jorda er høyt.

Mange årsaker til erosjon: Det er mange andre erosjonsformer enn flate- og drågerosjon som bidrar til totalt jordtap fra et areal. Erosjon rundt nedløpskummer, stor avrenning fra overforliggende areal, dårlig jordstruktur, kjørespor og dårlig grøftetilstand kan øke erosjonen. Erosjon i bekkeløp og flom, vises heller ikke i kartet. Ulikt vekstvalg og hydrotekniske anlegg kan også påvirke erosjonen, både positivt og negativt. Siden det ikke finnes kartfestet informasjon om slike faktorer, kan det ikke vises i kartet.

Tredje steg er å vurdere om erosjon fra det gjeldende arealet kan ha årsaker som ikke vises i kartet. Utbedring av hydrotekniske anlegg, avskjæringsgrøfter, drenering og kantvegetasjon langs bekker og elver kan være viktige tiltak for å begrense slik erosjon. Nibio har laget en tiltaksveileder som kan være til god hjelp.

Modeller snakker aldri helt sant: Modeller, og dermed også kartene som utledes fra dem, er alltid en forenkling av virkeligheten. Inndeling i klasser er en ytterligere forenkling, der to arealer kan ha nesten lik erosjonsrisiko, men komme på hver sin side av en klassegrense. Kalibrering av modellen mot faktiske måledata viser at kartet stemmer godt med terrenget. For noen arealer kan det likevel vise seg at modellen ikke viser helt riktig resultat.

Kartet vil bli oppdatert med jevne mellomrom, i trå med kunnskapsstatus. På Nibios nettsider finnes det mye informasjon om de nye kartene og forskjellene mellom gamle og nye erosjonsriskokart.

Det nye tilskuddskartet gir et mye bedre grunnlag for riktig prioritering av tiltak for å begrense flate- og drågerosjon i korndistriktene. Lokal kunnskap om andre erosjonsformer og variasjoner som kartene ikke fanger opp, må benyttes i tillegg. Da kan vi sette inn rett tiltak på rett sted og begrense avrenning til Oslofjorden, Mjøsa og andre sårbare vannforekomster så godt som mulig.