Mental håndbok for driftsplanlegging

Litt karikert kan vi si driftsplanlegging i landbruket har foregått omtrent på følgende vis; gårdbrukeren bestemmer seg for å bygge nytt fjøs. Leier så inn hjelp av en økonomirådgiver til å sette opp en driftsplan basert på ønsket produksjon.

Går ikke driftsplanen opp økonomisk, tar vi bort noen faktorer, som leid arbeid eller skruing av innredning i nyfjøset, og legger til andre faktorer, som lønna til ektefelle og eksepsjonelle driftsresultater fra første dag, helt til driftsplanen går så vidt i pluss. Driftsplanen blir så paradert fram for Innovasjon Norge for å hente ut byggetilskudd og for banken, så de kan låne ut penger.

Fjøset bygges, men blir dyrere enn planlagt. Drifta går dårligere enn planlagt. Vi får høy inflasjon og økte kostnader. 5000 arbeidstimer i året og økonomisk elendighet følger.

Men det trenger ikke være sånn.

Ikke noe for alle

La oss si vi er en av landets 4000 melkebønder med båsfjøs som innen 2034 må bygges om til løsdrift. Vi må mentalt forberede oss på at ikke alle disse melkeprodusentene kommer til å finne økonomi i å bygge nye løsdriftsfjøs.

Kanskje blir det oss, kanskje er vi en av dem som må gi oss. Vi kan ikke bestemme oss for dette på forskudd, men vi må undersøke muligheten og vi må sammenligne det med andre alternativer vi har.

Det er to enormt viktige variabler i en driftsplan som varierer med en faktor på fem. Tall fra Innovasjon Norge viser at byggekostnaden per båsplass varierer fra rett over 100 000 kroner til rett under 500 000 kroner.

Tall fra Yara viser at grovfôrkostnaden varierer fra rett over 1 krone til rundt 5 kroner per FEm. Det er helt avgjørende for lønnsomheten i prosjektet at vi klarer å holde begge disse to faktorene så lave som mulig. Hvordan det skal skje, og om det er realistisk, er mellom deg, din gud og din rådgiver.

Den neste faktoren vi må få på stell er antall timer og antall timer leid arbeid. Uansett om vi bygger for 30 eller 60 kyr, vil antall timer i året langt overstige ett årsverk, og jeg mener alle driftsplaner bør ta utgangspunkt i at vi leier inn og lønner alle timer utover våre egne 1800 timer per år.

Videre i driftsplanen må vi trekke fra andre faste kostnader som strøm, diesel, renter og avskrivninger slik at vi kommer fram til posten Vederlag til Arbeid og Egenkapital. Om vi har vært edruelige i våre antakelser, vil jeg tro at regnestykket ikke ser spesielt bra ut i dag.

Men la oss for argumentasjons skyld si driftsplanen fortsatt er svakt positiv. Vi bygger billig og produserer billig grovfôr, slik at vi fortsatt har et par hundre tusen kroner igjen når vi kommer til posten Vederlag til Arbeid og Egenkapital. Nå hadde de fleste tenkt at det er bare å gå til Innovasjon Norge og søke om støtte, og gå i banken og søke om lån.

Men her burde vi legge inn enda et par trinn.

Først må vi tenke hva vi selv vil ha i timelønn, for de timene vi skal jobbe hvert år. Dette kan vi gjerne gjøre før vi i det hele tatt setter opp en driftsplan. Sett inn summen nederst i driftsplanen og trekk den fra posten Vederlag til Arbeid og Egenkapital.

Du skal ha et risikopåslag

Til slutt må vi vurdere hva vi vil ha i vederlag til egenkapital. Om ikke staten, Grytten og driftsgranskningene til Nibio regner dette rett, kan vi jo gjøre det selv. Du skal ha et risikopåslag for å ta opp 10–20 millioner kroner i lån som går ut over de løpende rentekostnadene.

Hvor stort dette påslaget skal være, er opp til hver og en selvstendig næringsdrivende å vurdere, men den bør være stor nok til å fange opp de risikoene som er i landbruket. Og det skal være med å forrente egenkapitalen din investert i gården fra før.

Det tynnes nok voldsomt i antallet driftsplaner som er positive innen vi har kommet hit, men vi må også vurdere alternativ bruk av pengene og av tida.

Først kan vi vurdere en alternativ investering i landbruket. Vi kan sette opp en driftsplan på eksempelvis smågrisproduksjon slik at vi har noe å sammenligne med. Størrelsen på investeringen er ikke helt ulik, men det er færre timer i året, og ingen grovfôrproduksjon å stresse med.

Ikke landbrukets feil

Til slutt kan vi vurdere å legge ned gårdsdrifta, leie bort jorda og ta oss jobb hvor det nå måtte være i resten av den norske økonomien, der de byr over hverandre i kampen om kompetente, løsningsorienterte arbeidsjern.

Oppsummert bør vi altså sammenligne vårt prosjekt hva gjelder byggekostnad og grovfôrkostnad, lønne alle timene (også våre egne), prise inn en risikopremie, vi bør vurdere en alternativ investering i landbruket og vi bør vurdere vanlig lønnsarbeid.

Med denne tilnærmelsen ville det blitt langt imellom oppslagene i media om gårdbrukere som jobber seg halvt i hjel og som tar opp lån for å drive videre. Men det hadde også blitt langt imellom sakene om unge folk som satser i landbruket.

Noen vil si at denne tilnærmelsen også ville sikre at det ikke blir bygd nok melkefjøs i årene som kommer, men det er da ikke landbrukets feil. Det er fordi vi ikke har gode nok rammebetingelser for å drive med melk i Norge.