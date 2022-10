Kriseforståelsen som mangler

Dette er en kommentarartikkel. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

Budskapet til Bondeopprørerne om at egenkapital skal ha avkastning har, for å si det forsiktig, ikke skapt all verden til engasjement. Joda, det har blitt nedsatt et utvalg, joda det har vært stemmer fra både Norges Bondelag og Småbrukarlaget som har vært enige, men det har ikke vært spesielt mye sus i serken. Her er min teori om hvorfor.

La oss begynne med et eksempel. I Nationen 18. oktober kunne vi lese om melkeprodusent Håvard Green på Ørlandet som nå må låne penger fra banken for å få drifta til å gå rundt. Og det til tross for at fjøsbygginga ble billigere enn planlagt og resultatene i fjøset er bedre enn forventet. Den vanvittige kostnadsveksten det siste året har spist opp alt som var konservativt i driftsplanen og litt til.

Enkelte lesere vil henge seg opp i at Green har 27 millioner kroner i lån, og det da er grunnen til at han har dårlig økonomi. Rentene, akk, rentene ødelegger jo for alt. Men her kommer vi plutselig inn på forskjellen på Green og de fleste andre i landbruket.

For til forskjell fra nesten alle andre var ikke Green født med en gjødselskrape i munnen. Han hadde ikke en gård å ta over på odel. I stedet måtte han ut på det fryktede åpne markedet for å kjøpe en gård til markedspris. Markedspris er for alle oss odelssønner og døtre, noe som betyr at en må betale det tingen/varen/gården faktisk koster. Ikke noe odelstakst, åsetesfradrag eller andre krumspring. Markedets pris.

Green har ikke mye lån, det er resten av landbruket som har for lite lån. Han har betalt det en gård koster for dem som ikke får gården gratis fra mamma og pappa. Han har akkurat så mye lån en kan forvente om en kjøper gård på det åpne markedet. 10 til 15 millioner kroner for en gård, 10 til 15 millioner kroner for ny driftsbygning.

Det kunne knapt vært en sak som bedre illustrerer hvordan avkastning på egenkapital foregår. Låner du pengene i banken for å kjøpe gården til markedspris kan du ikke sette avkastningen på pengene banken låner ut til 0. I tilfellet vil jeg gjerne høre den samtalen med banken. Samme hvem sin kapital det er vi bruker, om det er vår egen, banken sin eller investorer stinne av laksepenger skal det være en avkastning på egenkapitalen.

Vi har bare glemt det fordi vi får gården fra foreldrene våre. Når folk nå sitter rundt om i det ganske land og opplever den økte renta og de galopperende kostnadene som ganske ubehagelige og at budsjettet strammer seg til, tenk hvordan det hadde vært om du i tillegg skulle regnet inn avkastning på markedsverdien på gården. For det er hva alle andre i næringslivet gjør.

I en reportasjeserie i Norsk Landbruk i fjor sommer regnet jeg på hva melkeprisen skulle vært om et nytt melkefjøs skulle lønna alle timer med 300 kroner og hatt en moderat avkastning på kapitalen (5 prosent). Det er et regnestykke med mange variabler og ingen fasit, men jeg kom til at det mangler mellom to og tre kroner per liter melk.

Men det jeg ikke regnet inn var at for å kunne bygge et melkefjøs til 15 millioner kroner, må du først ha en gård til 10 til 15 millioner kroner, som også skal forrentes av den samme melkeprisen. Om gården koster 10 millioner, og vi bygger nyfjøs for 14 millioner, må vi øke melkeprisen med fire kroner per liter. Dette var i tillegg basert på 2020-kostnader, så vi skal opp minst ei krone til for å regne inn 2022-kostnader.

Det er fullt forståelig at de som styrer lande ikke vil at bønder skal ha avkastning på egenkapitalen på gården. Det beste er jo at landbruket bare fortsetter å investere come Hell or High Water. At vi setter egenkapital i null. Lønnsomhet i null. Lønn i null.

Det er sikrer billig mat til folket, jord i drift og masse arbeidsplasser på begge sider av fjøsdøra, i direktorater, tilsyn, kommune, slakterier, fôrleverandører, landbruksmedia og i byggebransjen. Men for dere som er aktive bønder er det ikke helt heldig. Dere blir lønns- og kapitaltapere, mens resten av landet har stødige lønnsoppgjør og ruger på stadig økende lett omsettelige bolig- og hytteformuer.

Utfordringen til dem som vil ha inn avkastning på egenkapital tror jeg ikke nødvendigvis er den slappe lefsa Grytten-utvalget leverte, eller at det er politisk uoppnåelig. Utfordringen tror jeg ligger i kriseforståelsen hos store deler av Landbruks-Norge, som har arvet gården fra foreldrene sine og ikke opplever det så akutt at dette er en verdi som må ha avkastning. Hadde alle lånt pengene i banken som Håvard Green, hadde det vært en annen kriseforståelse.