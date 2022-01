Er bonden subsidiert eller er det bonden som subsidierer?

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning

Siden #Bondeopprør21 entret ringen, og satte søkelyset på det som minner om moderne slavedrift, har kostnadene på landbrukets innsatsfaktorer skutt i været. «Hæ?! – landbrukets, hva med alle andre selvstendig næringsdrivende og små/mellomstore bedrifter?!» Man skal ikke neglisjere andre næringsdrivende som også merker den kraftige prisveksten vi nå står i, men det er noen vesentlige punkter vi må gå igjennom før vi kan rette søkelyset på hva som er feilen for norske bønders økonomi.

Noen ytrer sin irritasjon over bøndenes høylytte misnøye for svak økonomi, dårlig lønnsomhet og ikke minst trang likviditet. «Nå får bøndene støtte til strømregninga si – hva med alle oss andre?», «Hvis det er så dårlig fortjeneste – kan dere ikke bare la være?». Det høres for så vidt fornuftig ut, og jeg tror de fleste ville latt være hvis det var så enkelt. Vi bønder har ofte enkeltmannsforetak som selskapsform. Denne selskapsformen innebærer at eier tar personlig risiko med personlig ansvar for økonomien som dekker både privat og næring.

Hvorfor avvikler ikke den enkelte bonde driften når økonomien er så dårlig?

For det første så har landbruket driveplikt, landbrukseiendommer skal drives ifølge jordloven. For det andre så er landbruket normalt organisert som enkeltmannsforetak. Dette er en selskapsform som passer til selskap som kan drives med få ansatte, lav risiko, lite kapitalbinding og begrensede økonomiske forpliktelser. Dette er ikke tilfelle i norsk landbruk. I norsk landbruk er det stor politisk risiko, stor kostnadsrisiko og behov for mye kapital.

Samtidig endres forutsetninger og rammevilkår oftere enn ministerposter og stortingspresidenter, ofte reaktivt på en feilslått endring gjort tidligere. Populistiske fanebærere lover bot og bedring til fordel for en produksjon eller størrelse, implisitt at en annen gruppe har det for godt. Sannheten er at hele landbruket «blør».

Ekstra vanskelig med målpris

Økonomiske forpliktelser er heller ikke begrensende i dagens landbruk. Kostnadsveksten i hele verden rammer også norsk landbruk. Det som gjør det ekstra vanskelig for landbruket er målprissystemet som hindrer bøndene i å ta ut økte priser på sine produkter. Kombinasjonen av salgsprisregulering og kostnadsvekst er svært problematisk. Tidligere har man klart å betjene kortsiktige forpliktelser med inntjening og driftskreditt, men nå blir det rett og slett for mye. Den langsiktige gjelda er også betydelig, og vil mest sannsynlig med den stramme likviditeten, øke etter nødvendige refinansieringer.

Summen av ovennevnte problemstillinger har ledet den norske bonden inn i en knipetangsmanøver. Det har over tid blitt gitt rammebetingelser og politiske signaler mange har valgt å følge i god tro, for så å ha blitt slått beina under. Bankene vurderer ikke lengre lønnsomheten ved våre investeringer, men gjeldsbetjeningsevnen. Vi er personlige risikotakere, som vil kjempe til siste slutt for å beholde hus og hjem. Selv om veldig mange andre næringsdrivende også er organisert som enkeltmannsforetak, så vil det med stor sannsynlighet finnes svært få med like stor risiko og så store økonomiske forpliktelser. Det er med andre ord ikke bare å la være.

Så hvordan ser inntekten til bonden ut? Er det egentlig noen som vet?

«Budsjettnemnda (BJF) for jordbruket har som hovedoppgave å legge fram materiale som skal danne grunnlag for vurdering av den økonomiske stilling i jordbruket, først og fremst til bruk under forhandlingene om jordbruksavtalene», skriver regjeringa. Budsjettnemnda danner sitt bilde av den økonomiske stillingen i jordbruket basert på referansebrukene, som strengt talt er fiktive bruk konstruert gjennom driftsgranskingene i jordbruket. Disse driftsgranskningsbrukene teller stort cirka 900 bruk.

Referansebrukene er listet opp med «Vederlag til arbeid og egenkapital», som er driftsoverskudd pluss innleid arbeid minus gjeldsrenter minus kår. Dette skal altså dekke inntekt for alle årsverkene produksjonen fordrer, samt avkastning på egenkapital.

Vederlag og avkastning

Et naturlig utgangspunkt for å kunne regne seg tilbake til avkastningen på egenkapitalen, vil være å se på hva avkastningen på totalkapitalen, det vil si totalrentabiliteten, for landbruket bør være. Totalrentabiliteten viser lønnsomheten og avkastningen en bedrift får på sine samlede eiendeler. Totalrentabiliteten man har valgt å sammenligne seg med i tidligere innspill til Grytten-utvalget er strømnettselskapenes totalrentabilitet, som i fjor var på 5,13 prosent.

Enkelt sagt er denne prosenten en gjengivelse av hva bedriftens resultat pluss rentekostnader er delt på den totale kapitalen. Strømnettselskapene har blitt brukt som sammenligning siden dette er regulert monopolvirksomhet vi i landbruket kjenner oss igjen i. At totalrentabiliteten for landbruket burde vært høyere er en annen sak, da selskapene ofte har annen selskapsform og en lavere beta (svingninger i forhold til markedet).

Hvis man tar utgangspunktet i strømnettselskapenes totalrentabilitet, kan vi igjen benytte brekkstangsformelen for å komme fram til egenkapitalavkastningen. Brekkstangsformelen forteller oss noe om hvordan egenkapitalen forrenter seg i forhold til gjeldsgraden, sett opp imot totalrentabiliteten. Det vil si at med 0 prosent gjeld, vil egenkapitalavkastningen være lik totalrentabiliteten, altså 5,13 prosent. Med 99 prosent gjeld derimot, vil du måtte ha 281 prosent avkastning på egenkapitalen for å komme fram til 5,13 prosent totalrentabilitet. Dette fordrer riktignok en beskatning på 22 prosent og en nominell gjeldsrente på 3 prosent, for enkelhets skyld.

Dette kan sees på forskjellige måter; med lav egenkapitalandel og dertil høy gjeldsandel innebærer dette høy risiko for eieren av egenkapitalen og dens eier skal premieres for den risikoen. Et annet eksempel er dersom man låner 700 000 kroner for å kjøpe en bolig til 1 000 000 kroner, har man 30 prosent egenkapital eller 70 prosent gjeldsandel. Selger man den boligen for 1 500 000 kroner på et senere tidspunkt har man hatt en egenkapitalavkastning på 167 prosent, men dersom man ikke lånefinansierte boligkjøpet og hadde 100 prosent egenkapital, ville avkastningen vært 50 prosent.

Timelønn 1845 timer: 127 kr/time

Nok matteskole – la oss se på «Referansebruk nr. 14 Melk, 49 årskyr Landet».

Vederlag til arbeid og egenkapital (2,418 årsverk): 958 187 kr, snitt eiendeler: 9 915 052 kr, snitt gjeld (43 prosent): 4 316 733 kr, egenkapital: 5 598 319 kr.

Egenkapitalavkastning gitt 40 prosent gjeld, 5,13 prosent TKR, 22 prosent skatt: 6,99 prosent. Egenkapitalavkastning i kroner: 391 322 kr, vederlag til arbeid: 566 865 kr, vederlag til arbeid per årsverk: 234 435 kr, timelønn 1845 timer: 127 kr/t.

Dette er ikke en anerkjennelse av at tallmaterialet fra referansebrukene er representativt for den virkelige situasjonen. Tallene er hentet fra et datagrunnlag med store skjevheter og gjennomsnittsberegninger bør ikke brukes i denne type statistikk.

Her finnes andre statistiske beregningsmetoder som for eksempel bruk av kvartiler og medianer, for å unngå ytterpunktene som ikke er representative. Dette gjelder både eiendeler og gjeld. En ikke navngitt bank hadde flere hundre landbrukskunder der gjennomsnittlig gjeld var 5 millioner kroner – mediangjelden (uten å ha tatt vekk ekstremobservasjonene) var på 7,5 million kroner.

Hvorfor må vi ha avkastning på egenkapitalen?

Hvis det ikke er en avkastning på egenkapitalen, vil kapitalen flyte videre eller skifte hender. Hvis ikke vi som risikotakere får en avkastning på vår innskutte kapital, vil noen andre nyte godt av den. Det kan være Ola og Kari nordmann, i effekt av matberedskap, eller neste generasjons drivere som effekt av oppgradert driftsapparat. Strengt talt bør risikotaker få denne premien.

Til slutt et sammenligningseksempel. En snekker investerer i en brukt varebil til 150 000 kr. Han/hun har verktøy til om lag 150 000 kroner. Denne snekkeren har aksjeselskap som selskapsform. På bunnlinjen har denne snekkeren tatt alle kostnader inkludert lønn à 450 kr/t til seg selv. Resultatet det året var på bare 200 000 kroner. Dette er riktignok en avkastning på egenkapitalen med 67 prosent.

Bonden tar personlig stor risiko med høye investeringer. Avkastningen på investeringen er det ingen som vil unne bonden. Norsk landbruk blir seg selv stadig mer bevisst, og endres ikke rammevilkårene vil bonden stenge lekkasjen av kapital. Selvforsyningen har nådd sitt maksimum med dagens vilkår – i fremtiden kjøper vi matvarer til samme pris, men den kommer med lastebil og båt … kanskje. Ønsker vi en selvforsyning skal det lønne seg for bonden å investere i produksjonen – et riktig avkastningskrav på egenkapitalen må inn nå.