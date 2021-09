Yoghurtopprør fra budeia på geitestølen

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De siste tre åra har vi lagd verdens beste geiteyoghurt på stølen til eget bruk, og jeg har gjort meg noen tanker om hvorfor vi ikke får kjøpt norsk geiteyoghurt i butikkene.

De ca. 280 geitebøndene vi har igjen i dette landet er verneverdig og burde ha sin plass på UNESCO sin verdensarvliste. Geiter er de beste kulturlandskapsrydderne og Norge er i ferd med å gro igjen, med så lite dyr som nå er på utmarksbeite. Vi får være glade for at Tine har henteplikt i hele landet, ellers kunne i hvert fall ikke geitene vært på stølen om sommeren.

Geitemelk i Norge blir brukt til ost og thats it. Hvorfor kan ikke, eller vil ikke, Tine utvikle gode norske geiteprodukter som f.eks. yoghurt? Her kan en utnytte all melka og utvikle et kvanta produkt som kunne få norske geitebønder til å produsere mer melk. I dag blir kvotene til geitebøndene redusert litt hvert år og overproduksjonen går f.eks. direkte til grisefôr. Jeg lurer på om dette kommer av overproduksjon fra geitebøndene, lite salg eller er det lite satsing og vilje til å lage nye produkter av geitemelk?

Selv om Tine eies av norske bønder, også geitebønder, så har vel ikke de få geitebøndene så mye de skal ha sagt om produktutviklingen, når det er så mange flere kumelbønder som ønsker utvikling av sine produkter.

Det lages nye produkter av kumelk hele tida, og noen med laktoseintoleranse tåler faktisk geitemelk, så hvorfor skal ikke disse få tilbudet om gode norske geiteprodukter? I tillegg importerer Synnøve Finden Gresk yoghurt fra Hellas, hvorfor kan ikke f. eks den lages av norsk geitemelk?

Alle besøkende på stølen om sommeren må smake på yoghurten, og mange, særlig den litt eldre generasjonen, har en formening om at det smaker stramt av geitemelk. De blir så overrasket over hvor mild og god smaken er.

For meg ser det ut som at fokuset til dagligvarekjedene bare er at vi forbrukere vil kjøpe billig, billig. Jeg er så drittlei reklamene som bare handler om billigst mulig mat, og skulle ønske vi heller kunne få et fokus på kvalitet og dyrevelferd. Billig betyr et industrilandbruk vi absolutt ikke er tjent med, verken for dyra, bonden eller forbrukeren.

Norge har de siste årene hatt et veldig fokus på at bøndene må tilpasse seg, men all tilpassing har en grense i forhold til ressurser og økonomi. I dette bratte landet er det ikke mulig å drive stort, som mange andre steder i verden, så da må vi utnytte og ta vare på de ressursene vi har, også geitemelk.