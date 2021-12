Vi styrer etter terrenget, ikke gamle kart

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi styrer etter terrenget, og ikke etter gamle kart slik Ola Fiskvik hevder i et innlegg. Like viktig som det, er hvilket mål vi styrer mot. Her er det avgjørende viktig at vi i landbruket kan styre mot et felles mål. Slik jeg ser det, er dette målet lett å formulere: bondens inntekt skal opp. Den jobben starter til våren.

Nå er det en ny æra for landbruket. Ikke siden forrige opptrappingsvedtak på 1970-tallet har vi hatt en like offensiv målsetting for inntektene i landbruket. Det sa jeg også da regjeringsplattformen ble lagt fram. Det skal godt gjøres å lese meg som om jeg vil bremse oppfyllelsen av denne målsettingen. Poenget er jo nettopp at flertallet på Stortinget for to uker siden vedtok å be regjeringa om en …«forpliktende og tidfestet plan i løpet av 2022 for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.»… Vedtaket springer ut av målet i Hurdalsplattformen. Vi var mange som forsøkte å påvirke regjeringen under regjeringsforhandlingene. Blant dem som lyktes, var faktisk oss i landbruket. I sommer stilte mer enn 40 organisasjoner og virksomheter seg bak Landbruksløftet initiert av Bondelaget, som hadde klare formuleringer og forventninger til ny regjering om økt bondeinntekt. En slik bred samling med tydelig politisk budskap har ikke hendt før.

Til våren er det opp til Ola Fiskvik, som en del av ledelsen i Småbrukarlaget, og meg og de andre i jordbrukets forhandlingsutvalg, å forvalte de høye forventningene og sikre et godt resultat for bonden. I jordbruksforhandlingene skal vi ta første steg på veien til å tette gapet mellom inntektene til bønder og andre grupper. Vi skal gjøre det med kløkt og klokskap, med tydelighet og med respekt for spilleregler som jordbruksforhandlingene trekker opp. Målet er like klart. Jeg har tro på at det er mer som forener oss enn som skiller oss, og at vi kan jobbe mot de viktige målene sammen.