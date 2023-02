NLR-bråket: Vi vil ha, og har behov for, det beste

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Steinar Klev, Inderøy og Nils Arne Dolmseth, Åfjord

I en artikkel i Nationen og Bondebladet den 8. februar, kan vi lese om misnøye med planer om omorganisering av virksomheten til Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Fire regionale enheter, Trøndelag, Innlandet, Østafjells og Agder, vil ha seg frabedt «tvang» i denne forbindelse.

Som medlemmer i NLR ble vi optimistiske da vi så den vedtatte jordbruksavtalen våren 2022. Her hadde partene blitt enige om at dersom NLR skal motta økonomisk støtte til sin virksomhet rettet mot bonden, må dette samles under ett organisasjonsnummer. Vi kan ikke se at dette skulle på noen måte forringe den rådgivningen vi absolutt trenger i vår daglige drift.

Vi ser veldig lite til dette regionalleddet i det daglige. Vi tar kontakt/blir kontaktet av aktuell rådgiver alt etter utfordring, vi diskuterer og finner forslag til løsninger, vi vurderer og iverksetter forbedringstiltak og etter en tid evaluerer vi hvordan dette ble. Altså, kontakten skjer direkte mellom den som har behovet og den som velges som samarbeidspartner. Dette vil vi fortsatt gjøre selv om rådgiveren får en nasjonal enhet som arbeidsgiver. Det som er viktig i denne sammenhengen, er kvaliteten på den hjelpen vi søker og tilbys.

Vi ser at rådgivningen kan bli enda bedre og mer målrettet ved en nasjonal organisering, da de ulike faggruppene kan samarbeide som nasjonale kompetansefyrtårn i stedet for å lage regionvise opplegg. I dagens bruk av nettbaserte møter er det helt likegyldig for bonden om den som holder foredraget er fra region Rogaland eller fra Trøndelag. Vi vil ha, og har behov for det beste: sømløst og på tvers av dagens oppdelte fagmiljø.

Kontakten med det regionale leddet er igjennom sporadiske nyhetsbrev og et kretsmøte på tidligvåren. Vi får en kort orientering om drift og resultat, og kanskje blir det muligheter for en meningsutveksling om de strategiske fremtidige valgene. Temaet som nå løftes ble ikke nevnt i fjorårets møte, naturlig nok da jordbruksforhandlingene enda ikke var gjennomført. Når de var ferdige, måtte det da vært mulig å innkalle til et teamsmøte for å redegjøre for dette. Vi har ikke hørt noe fra NLR Trøndelag. Gjennom høsten og vinteren fikk vi likevel høre at det ble jobbet med å omstøte vedtaket i jordbruksforhandlingene.

I intervjuet med styreleder i NLR Trøndelag fremkommer det også at det er stilt midler (vil tro det er penger) til rådighet for å komme fram med et dokument som skal styrke disse fire regionenes sak. Vårt spørsmål er: Når er årsmøtene i disse regionene forelagt en sak som tar for seg uenighet med teksten i jordbruksavtalen? Hvilke vedtak er gjort som legitimerer at man faktisk skal gå imot en inngått jordbruksavtale, samt at årsmøtet godkjenner bruk av organisasjonens verdier til dette arbeidet? Vi er veldig klar over et styre sitt ansvar for den daglige driften, men etter vår mening er det å gå imot en stortingsvedtatt jordbruksavtale såpass alvorlig at her må organisasjonens øverste organ ha sagt sin mening i et formelt møte.

Vi har mange utfordringer hver dag. Da er kvalitativ god rådgivning avgjørende for å lykkes. Denne kvaliteten mener vi kan bli enda bedre med å bygge et samkjørt nasjonalt lag av rådgivere. Vi ønsker en rasjonell organisasjon der midler brukes til økt kunnskapsbygging blant våre gode rådgivere i stedet for til dupliserte administrative systemer og lange, omstendelige beslutningsveier. Frigjorte midler og samkjørt kompetanse forventer vi kommer oss brukere til gode.

Som bønder forholder vi oss til rådgiveren vår. Det er kunnskapen og personene som er det viktig for oss. Å være bonde i Trøndelag, innebærer å produsere i fellesskap med andre bønder i hele Norge. Vi nyter godt av å dele kunnskap i fellesskap, med minst mulig administrasjon og lavest mulige kostnader.

Vi ønsker at bonden lykkes!