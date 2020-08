TV-aksjonen 2020: Felles dugnad mot plastforsøpling

Ordfører i Snåsa kommune, Arnt Einar Bardal, forsvarer kommunens boikott av årets TV-aksjon i Bondebladet nr. 32. Vi i WWF synes det er trist at uenigheter om rovdyrpolitikk skal komme i veien for en felles dugnad mot et globalt problem: Plastforsøpling av havet.

Vi har bare ett hav, og vi må jobbe sammen hvis vi skal redde det. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert eneste år. Mer enn 1400 arter lider som følge av plasten i havet. De setter seg fast, spiser det eller får miljøet sitt ødelagt. Senest nå i sommer har vi sett bilder av sjøfugler i Norge som bygger reir av plast.

80 prosent av plasten i havet kommer fra land. Plasten forsvinner ikke, men spres med elver, regn, og hav- og vindstrømmer. Det truer både dyre- og menneskeliv. Sammen med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi med årets TV-aksjon bygge opp avfallssystemer, kutte bruken av unødvendig plast, samle inn og resirkulere søppel – alt for å hindre at plast havner i naturen.

Kampen mot plast på avveie er en kamp for all natur, også i Snåsa. Vi håper innbyggere i kommunen som støtter dette formålet, vil fokusere på prosjektene TV-aksjonen faktisk skal gå til, og de 900 000 menneskene vi skal gi et bedre liv.

Bardal sier at kommunen ønsker å støtte formålet gjennom alternative innsamlingsaksjoner. Det er supert at Bardal vil støtte arbeid som bidrar til at plastproblemet blir mindre, men TV-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkningen. Siden 1974 har 7000 frivillige over hele landet organisert innsamling gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og 100 000 mennesker går med bøsse, år etter år.

De øremerkede midlene som TV-aksjonen samler inn hvert år, gjør det mulig for organisasjoner å drive prosjekter over flere år, og på den måten bidra til et litt bedre liv for noen, enten det er i Norge eller andre steder i verden.

Da WWF fikk tildelt TV-aksjonen fra NRKs innsamlingsråd, var det fordi vi i WWF skal jobbe med varige løsninger på plastproblemet som skal kunne skaleres opp flere steder. Vi skal gjennom TV-aksjonen redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Men vårt arbeid for å bekjempe et av verdens største miljøproblemer stopper ikke der. WWF i Norge, og kontorene våre verden over, har en ledende rolle i å redusere plastforsøpling på verdensbasis. Vi jobber både på toppnivå i politiske forhandlinger og med små resirkuleringsstasjoner i noen av verdens mest forsøplede områder.

Vi er glade for å høre at Bardal anerkjenner kraften i den lange norske tradisjonen som TV-aksjonen er, og nettopp derfor håper vi at det norske folk benytter anledningen, søndag 18. oktober, til å sammen kjempe for et renere hav – også de som bor i Snåsa.