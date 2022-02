Tine og mjølkepris

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norsk mjølkeproduksjon er avhengig av økte inntekter. Mjølka er styrt av målpris som fastsettes i jordbruksavtalen. Den er bygd opp av en basispris + kvalitetstillegg og fratrukket kostnader i Tine Råvare.

I «alle» år har vi blitt fortalt at det er «umulig» å løfte målprisen på norsk mjølk. Dette må jo bety at det ikke er rom i markedet i andre enden?

En sjekk på VGs Matbørs fra 2016 kostet en liter helmelk 17,40 kroner. I dag koster samme produkt temmelig nøyaktig 4,4 kroner mer. Nøyaktig det samme som basisprisen. Altså har markedet tatt ut tilsvarende basispris for melk i prisøkning på 5 år. Målpris til bonden er opp fra 5,28 til 5,55.

Personalkostnader og andre driftskostnader er høye i Norge. Det er investert stort i norske meierier siste ti år. Hvordan har dette slått ut på bondens andel av omsetningen i Tine? Fra år 2000 til 2020 er den redusert fra ca. 50 til ca. 33 prosent i Tine, mens den i samme periode har økt fra ca. 45 til ca. 48 prosent hos Arla.

Hvorfor har andelen av omsetningen betalt ut til produsent sunket så mye i Tine ifht våre naboers samvirke? Er det bonden eller meieriet som har et kostnads- eller strukturproblem?

TS-innholdet i gjennomsnittlig norsk mjølk er i dag vesentlig høyere enn gammel standard på 4,0 prosent fett og 3,2 prosent protein. Dette er bra for industrien og meieriindustrien tar gevinsten. Bonden må bruke mer importert fôr og mindre kombiku (mer Jersey) for å være gjennomsnittlig. Kvalitetstillegget er en gulrot for bonden, men enda bedre for industrien.

I dagens situasjon må norsk jordbruk lete etter mulighetene og ikke begrensningene. Målpris mjølk er inne i gul boks. Den trange boksen. Finnes det noen muligheter for å øke spillerommet?

Målpris kan knyttes til en standard verdi. 4,0 prosent fett og 3,2 prosent protein. Klasse 1. Ved å legge all kvalitetsbetaling utenfor målpris, det vil si elitemelk, tørrstoff, egenregistrering kukontroll, dyrevelferd osv. Vil det være mulig å frigjøre i området 50 øre i Tørrstoff + 30 øre i elitemellktillegg per l fra gul boks. Med 1500 millioner liter mjølk årlig utgjør det 1200 millioner kroner.

Samtidig får vi en økonomi der kvalitet synes gjennom månedlige utbetalinger og bondens pris kan heves uten å gå i taket på den trange gule. Bonden slipper å legge ut for kraftfor og gjødsel inntil etterbetalinga kommer. Etterbetalinga vil bli mindre.

Etterbetalinga fra meieriene er høy. Og den betales ut midt i jordbruksoppgjøret, da vi prøver å overbevise forbruker og stat om at vi skal prioriteres. Tine ba i 2017 om å få lov til å heve ønsket egenkapital til 45 prosent. 5 prosent buffer over 40 prosent og bankenes beste betingelser. Samtlige år senere har den vært høyere enn 45. Tine er solid, og det er bra. Tine skal være bondens verktøy. Nå må vi sørge for at bonden også kan fornye sitt driftsapparat, for å produsere «verdens kanskje fineste melk».

I 2021 ble det bremset på etterbetaling pga. fare for dobbeltbeskatning. Ute på gårdene er det lite toppskatt. Hvordan kan vi sørge for et solid Tine OG solide råvareleverandører? Dette er Tinestyrets viktigste oppgave før målpris og etterbetaling skal bestemmes. Det er dette Tine vil bli målt på i 2022.