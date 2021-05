Tilbodet er ei skandale

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kunnskap om realitetane er ei livsviktig berekraft i alt næringsliv. Særleg merkar ein dette no når landbruket skal vurderast i den økonomiske trenden denne næringa er i. Kravet frå Bondelaget og Småbrukalaget er framlagt med høge tal, som er meint å retta skilnaden som så tydeleg er komen til syne mellom jordbruksnæringa og resten av samfunnet.

Det er mangt å ta omsyn til, og det blir nok gjort av partane i forhandling. Men forstår partane denne delen av oppdraget? I alle år med jordbruksforhandlingar har bremsa med lågare tilbod enn kravet, vore vanleg. Dermed er avstanden mellom krav og tilbod markert, og me som forventar at denne avstanden skulle verka liten, blir sittande att med mindreverdskjensle og harme over kor lite næringa er verdt.

Å leggje fram eit tilbod under halvparten av kravet, er ei skandale som dei ansvarlege styresmaktene må taka innover seg. Men gjer dei det? Lite truleg, og dette utfordrar motparten. Her er det ei stor utfordring som bryt med toleranse og grunnlag for vilje til forhandlingar. Ein kan berre vera glad for at me har eit forhandlingsinstitutt, men dette blir sett på prøve. Urettvist i eit demokratisk land.

Tida er inne for realitetsvurderingar. Norsk landbruk er det landet som produserer råvarer med lågast forureining i verda, og dermed dei sikraste matvarene. Takk til bøndene og foredlingsindustrien. Tenk over dette.