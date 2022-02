Til det beste for grisen

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et flertall av partiene i Næringskomiteen har sluttet seg til forslag som vil ha stor betydning for dyrevelferden i landbruket. Bondebladet setter på lederplass spørsmålstegn ved om det virkelig er nødvendig å løfte velferden for grisen. De er også skeptiske til at Venstre har tatt i mot råd fra Dyrevernalliansen i prosessen.

I stedet for å sette spørsmålstegn ved etablert fagkunnskap om grisens behov, burde det store spørsmålet heller være hvorfor ikke næringen selv har sett grunn til å oppdatere bransjekravene i tråd med ny kunnskap. Hvis svinenæringen hadde fulgt med i timen, og vært like opptatt av å bedre dyrevelferden som av å eksportere semin til alle verdenshjørner, ville norsk svineproduksjon mest sannsynlig ikke vært i strid med intensjonen i dyrevelferdsloven. Hvorfor tillates det fortsatt høy dyretetthet og stimulifattig levemiljø, til tross for at forskning nå har påvist den dårlige dyrevelferden dette medfører?

Politikerne forvalter i dag et system som legger opp til at norske svinebønder må produsere mest mulig kjøtt til lavest mulig kostnad. Dette får alvorlige konsekvenser for dyrevelferden.

En gris på størrelse med en voksen mann har i dag bare krav på 0,8 kvm plass, og opplever aldri å se sola. Et tynt lag strø på betongen er ikke nok for en nysgjerrig og intelligent gris.

Vitenskapelige studier om grisens behov viser at den trenger minst 50 prosent mer plass enn i dag (personlig kilde). På mange gårdsbruk vil det å tilby grisene tilgang til uteareal, være en rasjonell løsning for å gi dyra bedre plass og mer variasjon i levemiljøet.

Investeringer i økt dyrevelferd koster penger. I tillegg til at prisen på svinekjøtt må økes, må myndighetene bidra med øremerkede dyrevelferdstilskudd. Av den årlige landbruksstøtten er ingen tiltak målrettet for å styrke dyrevelferden for grisene. Dette må regjeringen ta tak i nå. I tillegg opplever vi i møte med næringslivet at stadig flere ønsker å bidra til å stille krav om kunnskapsbaserte dyrevelferdskrav.

Bondebladet henviser til at dyrevelferd handler om vitenskap, og ønsker at debatten rundt temaet skal basere seg på fagkunnskap – ikke følelser og meninger. Det er godt å høre. Da vil Bondebladet kanskje være interessert i å begrunne vitenskapen bak påstanden deres om at grisene har det bra nok i norske fjøs i dag?