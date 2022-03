Teaterstykket Bondetinget – «gave» til Bondelagets 125-årsjubileum?

Harald Velsand, Norges Bondelag

Sommeren 2021 ble forestillingen «Bondetinget» spilt av Teater Vestland. Den skal nå spilles på Østlandet. Stykket tar for seg tida etter 1945 og fram mot «opptrappingsvedtaket» på 70-tallet, da bøndenes inntekter skulle jamnstilles med industriarbeiderne. Det er aktuelt som et apropos til #Bondeopprør og sterk uro for framtida for landbruket i dag. Men spørs om «gaven» er godt ment, når stykket framstiller Bondelaget som nærmest pådriver i å få nedlagt så mange bruk som mulig. Landbruket har gått fra over 200 000 bruk etter krigen til 100 000 bruk i 1989 og om lag 38 000 bruk i dag.

Utviklingen i landbruket kan framstilles svært ulikt – fra suksesshistorie til fiasko, alt etter hvilke formål fortellingen har. På den ene sida har vi hatt sjølforsyning på mjølk, kjøtt, egg og en betydelig produksjon av korn, poteter, frukt og grønt, med stadig mindre arbeidsinnsats, økt produktivitet, nye metoder og ny teknologi – og fortsatt landbruk over hele landet.

I Norge er lønningene høye og arbeidskraft dyrt, og mye ny teknologi er tatt i bruk og erstatter arbeid med kapital. Siden årtusenskiftet produserer norsk landbruk ca. 10 prosent mer husdyr- og planteprodukter, med 40 prosent mindre arbeidsinnsats, men med litt over 15 prosent mer kapital.

På den andre sida – arealet vi bruker til matproduksjon er mindre enn for 25 år siden, mye matjord er nedbygd og marginale områder tas ut av bruk. Det er blitt langt færre bønder. Det er grunn til bekymring for arealnedgang, mindre norsk fôrandel, vanskelig økonomi, færre bønder og dårlig rekruttering, at kunnskap blir borte og at produksjonsmiljøene forvitrer.

Sammenlignet med våre naboland er likevel strukturendringene langt mindre. Det har vært ført en annerledes politikk i Norge som har gitt en annen utvikling, sjøl om endringene her også er store. En kunne ønsket seg en enda sterkere «motkonjunkturpolitikk» for å motvirke utviklingen. Vekslende politisk flertall har begrenset dette, nå sist med åtte år med en blå landbrukspolitikk.

Felles for begge versjonene er for dårlig inntektsutvikling og et gjennomsnittlig inntektsnivå langt under andre grupper i samfunnet. Bedre politisk inntektsmål, høyere inntektsnivå og tetting av gap i forhold til andre grupper har vært kampsak nummer én for Bondelaget i hele organisasjonens historie, og er øverst på dagsorden nå. Forventningen til den sittende regjeringa er enorm, fordi behovet er større enn på lenge, kostnadene løper løpsk og fordi valgløftene var rause.

Kunne Bondelagets rolle vært annerledes? Hadde et mer markant standpunkt om å opprettholde antall bønder gitt en annen utvikling? Burde en bremset produktivitetsframgangen? Det er naturligvis mange drivere i utviklingen av landbruket, som i andre næringer. Politiske rammer betyr mye. I store deler av tida som «Bondetinget» tar for seg, var økt produksjon et klart mål. Avlsmessig framgang ble sjølsagt ønsket velkommen. Enormt mye har skjedd, både med ytelse og volum, men også dyre- og plantehelse. Enhver praktiker ønsker å gjøre ting litt bedre neste sesong og i neste generasjon. Og hun ønsker seg løsninger som letter arbeidet. Ny teknologi er ikke bare arbeidsbesparende, men en kan unngå farlig arbeid.

Informasjonsteknologi kan gi bedre kunnskap om drifta og hjelper med å tilpasse oss miljøutfordringer og klimaendringene. Det kommer ny kunnskap om f.eks. jord og gjødsling. Disse driverne er ikke avgrenset til nasjonale forhold, men skjer i de fleste land. Lignende endringer har landbruket også felles med andre virksomheter, og har ført til færre som jobber i industrien, i fiskeriene, i andre vareproduksjoner.

Politikk virker. I forbindelse med skriving av boka som ble utgitt til 125-års jubileet i fjor har jeg sett nærmere på Bondelagets nyere historier. De siste 25 åra og lenger har Bondelaget fulgte en tydelig to-frontstrategi – kamp og samhandling. På den ene sida har en villet påvirke retningen i utviklinga og yte motstand når ting gikk i feil retning. Det har vært demonstrasjoner, bålaksjoner, opprop, WTO-marsjer og kampanjer.

Den tydeligste og viktigste saken er EU-spørsmålet fra 1994, der organisasjonen satte alt inn på å unngå medlemskap, blant annet for å kunne fortsatt ha en nasjonal landbrukspolitikk. Motstand mot landbrukspolitikken under åtte år med Erna Solberg er et annet eksempel, med brudd i jordbruksforhandlingene i 2014, 2017 og 2021, kamp mot endringer i eiendomsregelverket og liberalisering ellers.

Samtidig har det handlet om å tilpasse seg gjeldende rammer, beholde innflytelse og sikre vilkåra for landbruket så godt det lot seg gjøre. På 90-tallet var samhandling med myndighetene nødvendig for å sikre et importvern da det var klart at Norge ble en del av WTO-avtalen.

Bondelaget forhandlet også fram ei krisepakke på en halv milliard med Frp-statsråd Dale under tørkekrisa i 2018, ett år etter kampen mot jordbruksmeldinga fra samme statsråd. Å få KrFs og statsråd Bollestad til å stå opp for norsk landbruk i Brexit-forhandlingene våren 2021, samtidig som det ble aksjonerte mot jordbruksavtalen var også to-frontstrategi.

Strategien er krevende, fordi det innebærer å ta medansvar for løsninger en i utgangspunktet er imot. En ønsker ikke å legge inn færre årsverk inn i neste jordbruksoppgjør, men produktivitetsframgang er likevel en realitet. Bondelaget blir sjølsagt utfordret på manglende tydelighet, kanskje fordi en har lagt mye vekt på å forene ulike syn.

Mitt inntrykk er klart: Linja med både kamp og samhandling har gitt bedre resultat for bonden på lang sikt. En mer reindyrket kampstrategi kunne fort ført til at en hadde stått uten innflytelse i mange viktige saker. Arbeidet framover vil nok fortsatt bestå i å jobbe for maksimalt politisk handlingsrom, og samtidig å utnytte mulighetene som faktisk finnes. Og for å lykkes i markedet må forbrukerne foretrekke norske produkter, som er et avgjørende grunnlag for at vi kan vi øke norskandelen i maten vi spiser og fôret til dyra. Hvordan landbruket håndterer diskusjonen rundt dyrevelferd, klima og kjøtt får også betydning for markedsmulighetene.

Hovedavtalen gir faglaga i Norge en unik forhandlingsrett, og innebærer både rettigheter og plikter. Å skrive under en avtale eller ta et brudd er nesten alltid en svært vanskelig avveiing. Men alternativet til avtaleinstituttet er å kun stole på markedskreftene og være prisgitt det politiske flertallet til enhver tid. Sjøl om markedet får større betydning, og jordbruksavtalen kanskje har færre virkemidler, er det fortsatt er stor verdi i å ha hånda på rattet i utviklingen av norsk landbrukspolitikk gjennom forhandlingsretten. At bøndene evner å stå sammen vil også de neste 125-årene være viktig for landbrukets rammevilkår og dermed også samfunnet for øvrig.

Utviklinga framover er mer enn spennende. Både koronapandemien og i spesielt krigen i Ukraina setter matproduksjonen i et nytt og svært alvorlig lys. Et aktivt landbruk med høg løpende produksjon er den beste beredskapen. Å utnytte våre arealer og ressurser til egen matproduksjon må derfor bli et enda tydeligere mål for norsk landbruk og et grunnlag for norsk beredskap og matsikkerhet.