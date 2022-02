Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Olav Brekkå, Vindefjord

Takk til Bondelaget for innføring av dyrevelferdsprogrammet for storfe.

Takk til Bondelaget for KSL, eit så håplaust system kunne aldri offentlege styresmakter klart å laga.

Takk til Bondelaget for å gå inn for fagbrev i landbruket. Nok eit håplaust krav. Ein er minst like godt rusta for landbruket med eit fagbrev i mekanikar/elektro eller bygg/anlegg. Ein kvar må uansett spesialisera seg i sin produksjon.

Så får eg tola noko dyrare forsikring, utan medlemskap, for eg vil ikkje vera medlem i ein organisasjon med ei så teoretisk tilnærming til å driva gard.