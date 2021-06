Svar til Teig Madsen om forsyningsplikt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi leser i Bondebladet at Teig Madsen blant annet spør om det er slik at en eksisterende foredlingsbedrift, som i dag mottar slakt over forsyningsplikten, bare kan opprette et datterselskap og dermed øke sin kvote på bekostning av eksisterende foredlingsbedrifter?

Forsyningsplikten er regulert i forskrift og regelen vedrørende nye aktører lyder: «Henvendelser fra nystartede produksjonsbedrifter skal i den grad de ikke er urimelige, imøtekommes.» Nortura må i hvert enkelt tilfelle, der vi mottar henvendelse om leveranser over forsyningsplikten fra en ny aktør, måtte gjøre en samlet vurdering om aktøren er å anse som en nystartet produksjonsbedrift. I tillegg må det legges vekt på hva som oppfattes som urimelig ovenfor aktører som har opparbeidet seg rettigheter over forsyningsplikten.

Les også: Svinekjøtt til Stortingsforhandlinger

Forsyningsplikten er et konkurransepolitisk virkemiddel og konkurransehensyn bør derfor være styrende ved tolkningen av hva som utgjør nystartet produksjonsbedrift og hva som vil være urimelig. Konkurransehensyn i denne sammenheng går særlig ut på konkurransenøytralitet mellom markedsregulator og kjøperne på forsyningsplikten, men også konkurransenøytralitet mellom de aktørene som allerede kjøper på forsyningsplikten.

Annonse

Et spørsmål som fort melder seg er om en «nystartet produksjonsbedrift», som etableres i tett relasjon med en eksisterende aktør som allerede mottar leveranser på forsyningsplikten, skal få ytterligere rettigheter over forsyningsplikten. Denne relasjonen kan være at det etableres en ny avdeling, et nytt datterselskap, langsiktige leveranser eller lignende. Det vil da måtte trekkes en grense mellom hva som er en «nystartet produksjonsbedrift», og hva som i realiteten utgjør en omorganisering eller utvidelse av en eksisterende aktørs virksomhet.

Konkurransehensyn taler mot at omorganisering, etablering av datterselskap eller andre konstellasjoner som i realiteten viderefører, eller er bundet opp til en eksisterende virksomhet, skal føre til fordeler mht. tilgangen til norsk kjøtt. Alternativet vil bære preg av omgåelse av ordningene på bekostning av alle øvrige aktører i markedet, dvs. det motsatte av konkurransenøytralitet.

Eierforholdene knyttet til en ny aktør vil være sentralt for hvorvidt det skal anses å ha oppstått en nyetablert produksjonsbedrift eller ikke. Men i tillegg må det også sees på formålet og forretningsideen bak nyetableringen og om det oppstår et reelt selvstendig konkurransetrykk i salgsmarkedet.

Videre er det også viktig å vurdere kriteriet «urimelig» ut i fra hvilke konsekvenser fordeling av norske slakt over forsyningsplikten vil få for de aktørene som over tid har opparbeidet seg en rettighet for kjøp på forsyningsplikten.

Slik vi kjenner Gudbrandsdalen slakteri igjennom mediene, er vår vurdering at slakteriet ikke kan kreve helt slakt over forsyningsplikten, men at de kan omfordele det kvantumet som Fatland i dag får over forsyningsplikten mellom Gudbrandsdal slakteri og Fatland sine øvrige anlegg. Vi har ikke mottatt noen henvendelse med ønske om å komme innunder forsyningsplikten, og vi gjør alltid en vurdering av hver enkelt aktør som henvender seg om det.