Svar til leder i Bondebladet

Det er bra at Bondebladet deltar i diskusjonen om debattklimaet på sosiale medier. Det kan skape et fundament for dialog, selv om det er en tung start på dialogen når belastende familieliv og kritisk dårlig økonomi hos husdyrbønder betegnes som «negativitet og klagekor». Det bidrar ikke til å motivere og inspirere landets matprodusenter som sliter, som det er mange av.

Jeg er helt enig med Bondebladet at mange bør tenke seg om før de trykker «send» på sosiale medier med voldsomt kritiske budskap uten nyansering, men skal man få ned trykket i en trykkoker må man må skru opp en ventil ved å skape dialog og gi uttrykk for forståelse og empati før kritikk. Det kan ikke bare gå gjennom taler og demokratiske vedtak på årsmøtet. Det bør også gå gjennom viktige åpne linjer for dialog som publiseres med svært engasjerte og kunnskapsrike medlemmer. Vår Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er flink til det i sin organisasjon. Han deler en feltrasjon stadig vekk med engasjerte ansatte i Forsvaret for å lytte til frustrasjon, og gir oss et kort referat fra samtalen på Facebook.

Noen av de mest positive nye unge bøndene med enormt pågangsmot, som nå kjemper hardt for fremtiden til næringa, blir oppfattet som de mest negative fordi de påpeker dypt urettferdige vilkår i forhold til det øvrige samfunnet. Det er trist og sterkt misforstått. Slik blir det gjerne i et paradigmeskifte med opprør, der mange som har vært i næringa over lang tid har tilpasset seg vilkårene. De oppfatter dette kun som «klagekor» som ødelegger trivselen deres og truer rekrutteringen som allerede er kraftig svekket.

Det er et ord jeg liker godt og som kan brukes for å lete etter svar; årsakssammenhenger. Det krever en øvelse der man må grave bakover for å finne roten til problemet. Hvordan havnet vi her og hvordan kan vi løse dette? Hva er årsakssammenhengen til debattklimaet i sosiale medier, på tross av tidenes største totalramme i årets jordbruksoppgjør? Er det bare utakknemlighet og klaging, eller er kommentarfeltene et uttrykk for overveldende avmakt og personlig fortvilelse?

Ole Christian Hallesby beskrev nylig til Nationen om årsaken til opprør og misnøye. Han mener bestemt vi må forlate tankegods som strekker seg helt tilbake til 1600-tallet som styrer vilkår for lav lønn og total mangel på avkastning på egenkapital. Finansielle målemetoder for avkastning som helt og holdent styrer alle andre næringer. Vi kan ikke lenger akseptere at landbruket skal stå på utsiden av samfunnet med forhistoriske vilkår. Mange har gitt frustrerte uttrykk for dette i sosiale medier pga. mangel på løypemeldinger i media. Når det offisielle tallet på snittlønn er 426.500 kr og mange i praksis er teknisk konkurs flere mnd. før tilskuddene kommer i februar skaper det sterk frustrasjon.

Javel, men Norges Bondelag er et medlemsstyrt demokrati. Hvis man er sterkt uenig med gjeldende strategi for kommunikasjon og arbeidsmetoder må man fronte dette på årsmøtet. Bondelaget og Regjeringa har fått til mye allerede og det må vi være takknemlige for.

Det lå an til å bli tidenes oppgjør på dekning av inntektsgap, men så kom verdens uroligheter og tidenes kostnadsøkninger og spente bein på inntektskampen på oppløpssida inn mot mål. Det skal ikke Bondelaget ha noe skyld for. De bør få støtte og ros for å ha hørt på medlemmene og krevde fem ganger beløpet fra året før og krav om 100.000 kr i tetting av inntektsgap. Jeg håper allikevel vi kan være enige om at kritisk nødvendig kostnadskompensasjon dessverre ikke løser årsakssammenhengene for opprør og frustrasjon for inntekter som ikke strekker til.

Det er ingen som har kritisert Hurdalsplattformen som er et fantastisk godt politisk fundament for «anleggsperioden» frem til 16. mai 2025. Kan Bondebladet allikevel gi oss eksempler på omfattende og kostbare politiske vedtak, som har blitt gjennomført over flere år uten sterkt engasjement i media? Jeg er enig med Bondebladet i at de som har sterke meninger og evne til å uttrykke den bør bruke den i demokratiet og engasjere seg som tillitsvalgt. Jeg håper flere unge bønder lar seg inspirere av småbarnsforeldre og melkebønder som Marte Bogstad i Akershus Bondelag og Yngve Røøyen i Trøndelag Bondelag til å ta ansvarsfulle verv til å påvirke egen fremtid. På tross av krevende produksjoner og småbarnsliv som gjør det vanskelig. Jeg vil sterkt oppfordre alle om å møte opp på årsmøtet som straks avvikles i ditt lokallag og ta verv.

Bondebladet mener landbruket har støtteordninger som andre næringer bare kan se langt etter. Andre næringer har også «støtteordninger» som landbruket bare kan se langt etter. Mange selvstendige næringsdrivende kan tilpasse prisen mot sluttkunde etter kostnadsøkningen inn til bedriften. De kan flytte kontoret hvis det er lavere leiekostnad i nabokommunen. De kan ofte styre sin egen arbeidstid og fritid på tross av at arbeidsmengden er langt mer enn 37,5 timer pr uke. De drives som AS uten personlige forpliktelser til gjeld, og kan legge ned selskapet på dagen hvis fremtidsutsiktene blir for dårlige. La meg presisere – dette er satt på spissen, det er beinharde tider for mange næringer. Det skal vi ikke ta lett på og det er ikke poenget. Poenget er at landbruksnæringa er en helt egen næring basert på enkeltpersonsforetak, av nødvendige årsaker, som ikke kan sammenlignes med andre næringer. Lønn for strevet og avkastning på egenkapital er allikevel universelle vilkår som gjelder for alle.

Vi er helt avhengige av flere «tidenes jordbruksoppgjør» på rekke og rad fremover, og da med mye større tetting av inntektsgap. Da er det lurt å avvente de største superlativene til vi er i mål med Hurdalsplattformen i godt samarbeid mellom faglaga og Regjeringa. Hvis det er rikspolitikere som har forstått lite av virkeligheten hos mange bønder, og synes de syter og klager, så må noen prate med dem og gi dem bedre kunnskap. Det er dumt å skape usikkerhet hos forbrukerne med stemmerett som kan tro at bøndene allerede er strålende fornøyd.

Samtidig er det viktig å få frem de gode positive historiene, det er viktig å vise at politikk fungerer! For eksempel fra unge kornbønder som nylig har kjøpt gården og fått økt målprisen tilstrekkelig i årets oppgjør som gir de trua på fremtiden. Det er et viktig budskap at det går bra å øke målpris som tas ut i markedet for å øke inntekta til bonden. På den måten blir matproduksjon et tilstrekkelig godt alternativ for levebrød i bonden sitt liv i forhold til andre alternativer. Denne suksessen bør gjentas for mjølkebønder neste år med langt større økning enn 36 øre!

Dagen etter årsmøtet til Norges Bondelag var det 1064 dager igjen til 16 mai 2025. Mandag 3. oktober var det 955 dager igjen til jamstilling av lønn for alle produksjoner gjennom Hurdalsplattformen skal være gjennomført.

Bruk dagene godt til inntektskamp!

Ønsker alle ansatte, alle tillitsvalgte og alle matprodusenter lykke til med det viktige arbeidet fremover!

