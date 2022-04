Svar til Harald Velsand om teaterframsyninga Bondetinget

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torkil Sandsund, teaterregissør

Harald Velsand frå Bondelaget har lese manuset til teaterførestillinga Bondetinget frå Teater Vestland som nyleg gjesta Austlandet. Førestillinga er marknadsført i samband med Bondelaget sitt 125 års jubileeum. Velsand skriv i nr 13 av Bondebladet eit innlegg som eit slags førehandsmelding av stykket, eller eit forsvarsskrift, der han i stor grad stadfester det forestillinga har på hjarte.

Han har og med eit avsnitt om kva godt Bondelaget har fått til i nyare tid. Det er ikkje unaturlig at deler av forestillinga kan lesast som ein kritikk av systemet som har ansvar for utviklinga i jordbruket. Og eg er eining med Velsand i at Bondelaget gjer mykje bra, og er generelt veldig glad i tanken om faglag og samvirke og bøndenes rett til å forhandle om eigne vilkår med staten. Det er ikkje der det ligg.

Velsand skriv i innleiinga si at «Men spørs om «gaven» er godt ment, når stykket framstiller Bondelaget som nærmest pådriver i å få nedlagt så mange bruk som mulig.» Til det vil eg seie: det er den.

Men den leiter etter bakgrunnen for skjebnen til dei tohundre tusen som har måtte forlate næringa etter krigen og skjebnen til bygdenorge og ei historisk bakgrunnsskildring for at storbøndene no står på kanten av stupet. Førestillinga freistar ikkje å hylle jubilanten, men vil løfte fram ansvaret Landbruket har for dei bøndene og bygdene Bondelaget i sin formålsparagrat hevder å skulle representere:

I paragraf 1 kan vi lese at: «Noregs Bondelag har til formål å samle alle som kjenner seg knytt til bondeyrket, trygge landbruket og i vareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.»

I paragraf 2 les vi at «alle medlemmer skal finne seg vel til rette i yrke sitt og i bygda» Førestillinga stiller spørsmål om praksis har utvikla seg bort frå formålet, og eventuelt kvifor. Den tek ikkje kun føre seg Bondelaget - men freistar å granske utviklinga av heile systemet som har makt over den sjølvstendig næringsdrivande bonden og bygdeutviklinga i etterkrigstida. So kan det vere at 125 år jubileet har gjeve eit insentiv til å fokusere spesielt på ansvaret til Bondelaget.

Velsand skriv: Bedre politisk inntektsmål, høyere inntektsnivå og tetting av gap i forhold til andre grupper har vært kampsak nummer én for Bondelaget i hele organisasjonens historie, og er øverst på dagsorden nå. Jamstillingsmålet var vedteke i 1947, kvifor er det fortsatt ei kampsak?

For 75 år sidan i vart det jamstillingskravet som Bondelaget hadde arbeida for, før krigen, vedteke i Stortinget der «Jordbruksbefolkningens levevilkår, innen rimelig tid, bringes opp til et nivå som noen lunde tilsvarer levevilkår i andre næringer» og at «... jordbruket får beholde fordelen ved produksjonsauken som ledd i jamstillingsarbeidet»Men til dette kom det inn ei presisering frå Gerradsen om at bøndene kunne få Jamstilling om dei greide å finansiere den sjølve gjennom auka produktivitet og effektivitet.

Når bøndene skulle produsere meir, i ein metta markand, kom ein i overproduksjon, prisane gjekk ned, og dei minste bøndene minste næringsgrunnlaget sitt, og landbruket fekk ei overflødig befolkning som kunne nyttast i industrien. Dette samsvarte med tankane til Arbeiderpartiet sine planøkonomar. Gerhardsen trengte arbeidsfolk i byane og trengte lav pris på mat for den arbeidande befolkninga. Lokkemiddelet vart løfte om Jamstilling. Dei gjenverande bøndene skulle få behalde gevinsten av effektiviseringa.

Men pga. at alle bønder måtte produserer meir, for å få jamstillinga, gjekk altså prisane ned. So ein bonde tente ikkje meir, sjølv om han produserte meir. I tillegg gav effektiviseringsarbeidet bonden auka kapitalkostnader med investeringar i teknologi, maskiner, bygningsmasse, drivstoff, gjødsel og kraftfor. Dei bruka som ikkje investerte tidleg havna i bakleksa og etternølarane måtte legge ned.

Denne mekanismen kalla professor Sigmund Borgan for «Landbrukets økonomiske tredemølle». Den har drivarar nedfelt finansdepartementet sine perspektivmeldingar og dei kreftene virker fortsatt i dag. Jamstillinga er fortsatt berre eit mål, og landbruket får stadig fleire nedlagte bruk.

Er desse behova som Einar Gerhardsen hadde etter krigen tilstades i dag? Treng vi fleire folk i byane? Treng vi kunstig lave priser på mat? Treng vi ytterligare effektivisering? Effektivitetskravet ligg årlig inne i landbrukets krav, jamfør budsjettnemda sine tal, med kring 2,9 prosent - som i 2021 tilsvarte 1250 årsverk. Velsand skriv: «En ønsker ikke å legge inn færre årsverk inn i neste jordbruksoppgjør, men produktivitetsframgang er likevel en realitet.» Dette er kjend retorikk, som går på at ein ikkje ønsker den utviklinga ein ser seg nøydd til å vere med på. Når Velsand og Bondelaget enkelt legg produktivitetsframgangen til grunn, er det som ein seier at her får vi ikkje gjort noko, vi må godta dette som det er og difor må det leggast ned so og so mange årsverk årleg.

Hovedavtalen - Kamp og samhandling Velsand skriv: «Strategien ( to-frontstrategi ) er krevende, fordi det innebærer å ta medansvar for løsninger en i utgangspunktet er imot» Her tek Velsand opp det kinkige med faglaga sine to roller.

Frå Bondelaget var skipa var Bondelaget ein rein interesseorganisasjon, som etterkvart fekk retten til å forhandle om prisar med staten på vegne av bøndene. Under krigen var det Samvirka som hadde denne retten, men Bondelaget og Småbrukarlaget fekk denne retten att etter krigen. Her peikar Velsand sjølv på paradokset mellom formålsparagrafene, og forpliktelsen dei har til å implementere forhandlingsresultat under forhandlingsinstituttet og staten sine rammer blant medlemmene. Ein er prisgitt staten og kan ikkje fritt representere dei ein skal representere.

Jamstillinga som aldri kom. Når hovudavtalen vart inngått, skulle ein sette makspriser på mat, desse skulle kompenserast med subsidier i ein overgangsfase, om maksprisene var for låge. Dette var meint som ei midlertidig ordning. Subsidiene skulle falle bort når rasjonaliseringa hadde komt langt nok og jamstillinga var nådd.

Dette 75 år sidan, og jamstilling er enno ikkje nådd. Subsidiene må i sterkare og sterkare grad rettast inn for å avbøte på eit system og eit reknestykke som ikkje har gått opp nokon gong.Då må dette bety at reknestykket er feil. Det må ein oppdage. Og kravet om jamstilling – eller tetting av intektsgapet med minst ein fjerdedel – som det heiter i resolusjonen frå Bondelaget i år – er den same gamle gulerota som har vore brukt i 75 år for å gje bonden eit eit håp om at dei som held ut skal få høgare lønn. Men den har heller stimulert bøndene til å effektivisere og ta jord og marknadsgrunnlag frå dei veikare bøndene.

Ein kritikk kan soleis vere at bondelaga har godteke at; «skal ein oppnå jamstilling er der ingen anna veg å gå enn gjennom rasjonalisering» Og når ein har godteke dette premisset so har ein og godteke at ein går i mot eigen formålsparagraf og altså dei veikaste ein skulle representere.

I 2020 var det omlag 36 500 registrere bruk med personleg brukar. 32 prosent av desse hadde nuu kroner eller mindre i inntekt frå næringa og berre 12 prosent hadde over 90 prosent av inntektene frå næringa, i følge SSB, eit grovt anslag gir oss då ca 14 000 reelle "100 prosent - inntekter” for personlege brukarar i 2020 om ein slår inntektene saman.

Ferre men svakare. Medan bøndene stadig vert færre, ligg a/s-landbruket og vertikal integrering driven av matindustri og handelsnæringa og lurer i sivet og ventar på det kommande konkursraset. Her kjem truleg det neste slaget til å stå, dette kjem og vi treng ein tydeleg strategi mot dette.

Vi har ikkje eit levedyktig landbruk no. Det landbruket vi har fått i stand, er no i for stor grad gjeldstynga og avhenging av eksterne resurser. Dette er fordi det er slik det er rigga, ikkje fordi det er verdens gang. Dette gir ein sårbarhet som vi no ser resultatet av. Bonden sine prisar er strengt regulerte som på femtitallet, men dei innsatsfaktorane som det moderne jordbruket er avhengige av, er totalt utan regulering. I staden for å løyse problemet, lapper ein på det med meir tilskot som kun er innom bøndenes lomme før dei går rett ut at til straumselskap, Yara, Felleskjøpet og byggebransjen som ikkje har regulerte maksprisar. Dette et ikkje berre opp gevinsten ved produktivitetsauken som det var lova at bøndene skulle få. Alt dei tener, vil for flere og fleire bruk måtte nyttast til å finansiere eksterne ressursar. Eg kan ikkje sjå dette som ei suksesshistorie. Dette har vore varsla lenge. Og det er det førestillinga viser.

Ingenting nytt. Førestillinga viser at Bondelaget har sett dette komme heilt sidan krigen. Og som Halvard Eika utala til 50 års jubileet; «Det som må vere vår hovedoppgave som bondelagsfolk og samfunnsborgarar, er å leie utviklinga slik at vanskene i notida vert minst mogelege, samstundes som resultatet av utviklinga vert eit landbruk rasjonelt og vel tilmáta framtida sitt Norge.» Og Jan E. Mellby utala at « Vi ser det slik at bøndene selv gjennomm organisasjonene sine vil vere best tjent på å gå i brodden for å gjennomføre de nødvendige endringene.»

Kanaliseringspolitikken har gjort at ulike regioner har holdt oppe produksjonen, men innan i regionane er det berre dei sterkaste jordbruksbygdene som er att. Og det Norge vi har fått, er det som var varsla, og stikk motsatt av Bondelaget sin formålsparagraf og Stortinget sine overordna mål. Bygdene står ribba tilbake, utan skular og butikkar og alternative næringsvegar.

Kvar kan hunden ligge begreven? Det er ikkje berre Bondelaga førestillinga prøver å ettergå. Dei har vore fanga i eit lojalitetsforhold til staten heilt sidan Hovedavtalen vart skriven. Samvirka har og svikta sine formål om høgast mulig pris og lavest mulig kostnad. Og staten presterer å vedta motstridande mål; med mål om landbruk i heile landet på små og store bruk, samstundes som at effektivitetkravet ligg fast i perspektivmeldingane frå Finansdepartementet.

Dei mjuke og fine måla kan ein pynte seg med, medan dei konkrete og handfaste måla om produktivitet og effektivitet ligg djupt og trygt forankra og arbeider jamt og trutt med å drive bønder og bygdenorge ut for stupet. Skal dette fiksast må ein legge heilt nye tenkemåter til grunn frå finansdepartementet.

No sit Sp med den posten. Eg er spent på om dei makter å gjere noko. Politikken frå etterkrigstida har jamt og trutt ført resursar og ungdommar ut av bygdene og pakka dei i byane. Er det det vi treng i dag? Fleire folk i byar og tettstadar medan bygdene gror att? Kan vi sjå for oss kva levande bygdemiljø kan vere? Kva verkemiddel kan brukast for å oppnå at bygdene kan gjenreisast?

Vi treng ei heilt ny satsing på bygdene, skal ein oppnå målet om å ta heile i landet i bruk. No står vi framfor eit stort ras bland dei gjennverande bønder. Dei som tidligare var føregangsmenn og som har gjort det støttesystema, Staten, dei økonomiske organisasjonane og rettleiingstenestene har lagt opp til.

Ein må sjå samla på landbruk, bygdenæringar, småskalaindustri, miljø og klima og kultur. Det er ikkje nok med ein snuopperasjon. Det krev ein omstart. Ei bureisings og bygdesatsing som kan snu flyttestraumen og der næringsgrunnlaget og arbeidskraft i utkantene igjen kan nyttast fullt ut. Det Velsand held fram som Bondelagets fortjeneste er at det er ikkje like gale i Norge som i Sverge og Dannmark. Det eg vil påstå, er at ein har lukkast med å utsette det same, men latt bøndene tru at det er deira udugelighet som har gjort til at dei ikkje lukkast med å få dei lova intektene.

Velsand avslutter med nokre tankar om den kommande akutte situasjonen som krigen i Ukraina vil skape. Han skriv: «Et aktivt landbruk med høg løpende produksjon er den beste beredskapen. Å utnytte våre arealer og ressurser til egen matproduksjon må derfor bli et enda tydeligere mål for norsk landbruk og et grunnlag for norsk beredskap og matsikkerhet.»

Eg kunne ikkje vore meir einig. Men det er for seint å snyte seg når nasen er vekk. For dei som vil sjå førestillinga, spelar den i Møre og Romsdal i vår og i Trøndelag til hausten. Velkommen i Teatret.