Svar til Geir Ingvald Svihus om økologisk landbruk

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Skal vi få mindre klimautslipp, mer mangfold, gladere dyr og sunnere mat trenger vi en kraftig satsing på miljøvennlig, økologisk mat. At regjeringa nå vi satse på økologisk, vil også gi øke inntekter for bøndene, da vi i dag importerer mye økologisk mat som kunne vært produsert i Norge.

Les også: Mjølkebonde åtvarar mot økosatsing

Vi kan fint fø en økende befolkning på økologisk landbruk, som ofte går foran på moderne og miljøvennlig dyrking. Det bekreftes av forskning fra fem EU-land og også rapporten Nordic Future Diets, viser at Norden kan brødføs på nordisk økologisk mat.

Annonse

I EUs nye Farm-to-fork- strategi er det vedtatt et mål om at 25 prosent av maten skal være økologisk innen 2030. Økologisk Norge er en av 14 organisasjoner som har ønsket at regjeringa setter et slik mål også for Norge. Blant organisasjonene finner vi Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Vår nye landbruksminister bør også stille krav til innkjøp av økologisk mat for offentlige virksomheter som sykehus, sykehjem, og skoler slik man gjør i mange av våre naboland. Flere eldrehjem, for eksempel i København, serverer allerede kun økologisk mat.