Sp går ombord, Ap står igjen

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Under tittelen «Ørkenvandring eller framdrift» stilte undertegnede her på Bondebladet Debatt, spørsmål om hvordan Sp sin ledelse hadde tenkt. Når skulle de gode ord materialisere seg på bøndenes konto?

Dette som følge av at Sp, i forbindelse med Stortingets behandling av Jordbruksoppgjøret, ikke hadde konkretisert det behovet partiet selv så for en opptrappingsplan for inntektene i næringa.

Nå har vi fått svar, Sp har fremmet «Matløftet 2025». Av 14 punkter som Slagsvold Vedum redgjør for på nationen.no, er ett knyttet til en konkret opptrappingsplan over 4–6 år, med umiddelbar oppstart i neste stortingsperiode.

Dette er meget bra. Sp går om bord sammen med #bondeopprør21, faglaga og SV. Ferden går nå via regjeringserklæring til gjennomføring.

Sp parti ønsket ikke å stå igjen på perrongen når toget går. Her står seniorrådgiver i Nibio, Ivar Pettersen, sammen Nils Kristen Sandtrøen og Jonas Gahr Støre i Ap.

Det er likevel fortsatt muligheter for at også Ap kan komme om bord. Det beste var om de selv kjøpte billett, og ikke må ta plass fordi andre tvinger dem om bord under de kommende regjeringsforhandlinger.

Jeg vil med dette oppfordre alle, som deltar på valgmøter eller treffer Ap-politikere, til å spørre: Når kommer en forpliktende opptrappingsplan for inntektene i jordbruket fra Ap?