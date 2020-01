Slakterisamvirket – ytterligere oppsmuldring

Må si det kom som en overraskelse da det ble kjent at driften på Otta-anlegget skulle avvikles. De fleste jordbruksinteresserte i Gudbrandsdalen trodde nok dette skulle gå bra, og syntes vedtaket i Nortura-styret var mer enn «harmelig». Det er med en god porsjon skepsis jeg leser og følger med på det som skjer angående videre drift på Otta.

Det er neppe noen i næringen som ønsker seg tilbake til tiden før det ble etablert et funksjonelt slakterisamvirke i kongeriket. Den gang måtte produsentene stå med lua i handa å håpe man fikk en slags pris for det som skulle selges. Sikkerhet for leveranse, samt leveringsplikt og rett, har hele tiden vært fundamentalt innenfor landbrukssamvirke.

Dagligvaregrossistene med Norgesgruppen i spissen presser prisene til det ytterste, og importen øker for hvert år. Samtidig har vi for tiden en politisk styring i dette landet der konkurranse, anbud og børs er overordnet det meste.

Både dagligvarekjedene og en del sentrale politikere i regjeringspartiene følger nok med på det som skjer i Gudbrandsdalen i disse dager. Tror ikke noen av disse har noe imot en ytterligere oppsmuldring av slakterisamvirket fra innsiden.

Det overrasker heller ikke at Fatland og Nordfjord Kjøtt nå er på banen og «fisker i rørt vann». På denne enkle bakgrunn er det nærliggende å tenke, at samvirke kanskje er viktigere enn noen gang for dagens matprodusenter.

Ut fra det jeg leser, er det mye som tyder på at det blir etablert et nytt slakteriselskap med drift på Otta. Det bør da være mulig å drive dette selskapet i samarbeid med Nortura – og ikke i konkurranse. Er trygg på at arbeidsgruppa tenker nøye igjennom alle alternativer. Dette blir krevende. Lykke til! •