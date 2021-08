Slakteriklassifisering står til slakt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

EU innførte i sin tid det såkalte EUROP slakteklassifiseringssystem, dette for å sikre et standardisert klassifiseringssystem som skulle fungere likt over hele EU. Både EUs eget kontrollorgan ESA og medlemslandenes landbruksmyndigheter følger nøye med at dette regelverket overholdes av slakteriene.

Klassifiseringen i EU er underlagt et uhildet og statsautorisert kontrollregime, der uanmeldte stedlige kontroller kan finne sted når som helst. Kontrollørene kan rekvirere den assistanse og styrke de finner nødvendig for å kunne foreta slike kontroller. Kontrollpersonellet fra myndighetene kan kreve tilgang til alt av relevante opplysninger og materiale som måtte være av interesse å kontrollere. Det være seg stikkprøver, etterkontroll av klassifiserte slakt, kontroll av kalibrering av utstyr for automatisk klassing, innsyn i og ved mistanke ta beslag av journaler etc. Overtredelse av regelverket for klassifisering kan resultere i bøter av ubegrenset størrelse, eller inndragning av lisens for slakteriene. En viktig grunn for disse uhildede kontrollrutinene, er at produsentene skal kunne ha rimelig stor sikkerhet for at klassifiseringssystemet forvaltes korrekt, og at produsentene dermed får korrekt oppgjør for leverte slaktedyr.

I Norge er praksisen en helt annen og minner mer om en selvbestaltet kartellvirksomhet. Produsentene er bokstavelig talt prisgitt en slakteribransje som definerer sine egne rammer og som er uten kontroll fra myndighetene eller annen uhildet kontrollinstans når det gjelder klassifisering og dermed prisfastsettelse av slakt.

I 1996 tok norske slakterier i bruk EU’s klassifiseringssystem, EUROP. Men da Norge forhandlet fram EØS-avtalen, ble EUs anledning til å føre kontroll med at EUROP-system faktisk ble etterlevd, holdt utenom avtalen. Norske slakterier blir derfor ikke kontrollert av EU /ESA

I motsetning til andre land er det i Norge heller ingen statlig myndighet som fører kontroll med klassifisering og dermed at produsentene får korrekt betaling for varen de produserer. I fravær av et uhildet kontrollsystem, har slakteriene gjennom sitt eget felleseide aksjeselskap Animalia, definert seg selv som kontrollinstans av slakteriene de er eid av.

Animalia var opprinnelig et datterselskap heleid av Nortura. I dag eier Nortura 66 prosent, mens KLF, som er en sammenslutning av andre slakteri, eier de resterende 34 prosent. Klassifiseringsutvalget i Animalia er det øverste faglige organ for klassifisering, og består av tre representanter fra Nortura, og henholdsvis en representant fra Furuseth slakteri og Fatland slakteri. Bransjestyret i Animalia som bestemmer større klassifiseringsendringer består av tre representanter fra Nortura, to representanter fra Animalia og en representant fra henholdsvis Den stolte Hane, KLF og Furuseth slakteri.

Altså, et selskap som eies av de samme slakteriene som kjøper slaktedyr, er også de som kontrollerer klassifiseringen. Dermed prissetter de det kjøttet de selv er kjøper av. De har også gjennom det samme selskapet definert seg selv som ankeinstans for klager på klassifiseringen de selv har foretatt. Norturas maktposisjon blir ytterligere styrket av dobbeltrollen i kraft av å være markedsregulator.

Ved årsskiftet 18/19 startet så slakteriene, etter initiativ fra Nortura, å tolke EUROP klassifiseringssystem på sin egen måte, der enkelte kategorier av slakt blir betydelig feilklassifisert i produsentens disfavør. For produsenter av disse kvalitetene førte dette til betydelige og veldokumenterte tap av rettmessige verdier. For slakteriene betyr det at de tilegner seg verdier med betydelig mulighet til merfortjeneste. Feilklassingen går også fram av slakteindustriens egen dokumentasjon.

Feilklassingen dokumenteres også lett av det faktum at samme dyremateriale klasser bedre i andre land enn det gjør i Norge. Slakteribransjen har, ved flere anledninger, innrømmet at den kategorien det er snakk om kommer for dårlig ut etter den nye klassingen. Men de korrigeringer som slakteriene har foretatt, er så marginale at det virker ikke som intensjonen har vært å rette opp feil, men å skaffe seg et alibi for å ha foretatt seg noe. De behøver heller ikke foreta seg noe, ganske enkelt fordi ingen kontrollerer dem.

Både Landbruksdepartementet og Landbruksdirektoratet er forelagt saken og bekrefter at de er kjent med dagens praksis. Justervesenet, som normalt skal føre kontroll med alle målemekanismer som danner grunnlag for oppgjør i forbindelse med kjøp og salg, er kontaktet og bekrefter at de ikke fører kontroll med slakteindustriens klassifisering. På denne bakgrunn er det gjort henvendelse til Konkurransetilsynet. Her opplyses det at det eksisterer en unntaksbestemmelse for landbruket. Konkurransetilsynet velger å tolke denne unntaksbestemmelsen dit hen at de ikke kan gripe inn i forhold slakterienes praksis.

Konsekvensene av en slik tolkning av denne unntaksbestemmelsen, innebærer for produsenten, tap av rettsvern og krenkelse av likhetsprinsippet. En slik tolkning vil også være en tilsidesettelse av både nasjonal og internasjonal lovgivning med forrangs styrke, som danner grunnlaget for prinsippene til rettsstaten.

Det faktum at produsentene i denne saken både er fratatt den rettmessige økonomiske verdi av sin produksjon, og sitt rettsvern, gjør dette til en sak som vil bli fulgt opp videre.

At myndighetene, etter å ha blitt gjort kjent med forekomsten av slike tilstander, faktisk velger å forsvare feilene og dermed gir grønt lys til at praksisen kan fortsette, oppleves som brudd på samfunnskontrakten, prinsippene for rettsstaten og undergraver både tillit og respekt.