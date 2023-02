Skivebom av Bondebladet

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg vil gjerne gi tilbakemelding på lederartikkelen i Bondebladet 19. januar. Artikkelen kan oppleves som en hån, og en sykeliggjøring av seige, arbeidsomme slitere i landbruket. Jeg har sjelden lest noe som bommer så totalt på virkeligheten. «Det er hjelp å få: I helsevesenet, frivillige organisasjonar ...»

Vi andre har fått med oss at det kan komme folk på gården, som skyter deg, når utgangspunktet var at du hadde fortalt at de økonomiske og praktiske problemene overstiger det du klarer å jobbe deg ut av.

Jeg skulle ønske at fakta fra virkelighetens verden nådde fram til redaksjonen i Bondebladet, slik at dere ikke gir folk falske forhåpninger, og ikke blir medskyldige i at det oppstår enda flere tragedier.

Å anbefale folk, som er overbelastet med arbeidsoppgaver, til å gå inn på en nettside for å lese artikler som Bondelaget har samlet om psykisk helse, er et direkte forsøk på å få folk til å gå til grunne.

Det bønder trenger er færre arbeidsoppgaver, mindre tid på pc-en og færre krav til rapportering, som spiser av tid til inntektsgivende produksjon, og ikke bli fortalt at du mest sannsynlig er psykisk sjuk.

Bondebladet setter søkelyset på psykisk helse. Det er skivebom. Det er helt unntaksvis at folk med dårlig psykisk helse driver i landbruket. De aller fleste er visjonære idealistiske slitere, og det er skikkelig stygt gjort å vri det over mot at de ikke gjør en god nok jobb pga. psykisk uhelse, når de rapporterer om at ytre forutsetninger for å drive landbruk nå gjør det umulig å drive.

Sidebruken i Bondebladet viser tydelig hva som er problemet: Det blir stadig flere «Organisasjoner i Landbruket», befolket av mennesker med teoretisk utdannelse, og finansiert av midler fra landbruksoppgjøret eller avgifter fra produsenter, og stadig færre bønder.

Bønder trenger å bli frigjort og oppmuntret til å ivareta jord og dyr.

Bondebladet framstår mer som en lekegrind for alle dem som lever av å stjele av bondens tid til å være bonde, når avisa oppfordrer bønder til å gå på nett og delta i flere registreringsprogrammer.

Er det slik vi vil ha det?