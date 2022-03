Samvirkets forbannelse

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tine-ledelsen er svært fornøyd med seg selv i Bondebladet 24. februar. Forståelig, det er all grunn til å gratulere Tine med årsresultatet i 2021. Men så er det også synd at Tine står i en spagat mellom børs og katedral, som ikke bare truer bøndenes inntektsgrunnlag, men også svekker konkurransen.

Grunnen er denne: Som samvirkebedrift utbetaler Tine utbyttet sitt i form av "etterbetaling" til eierne, som beregnes etter hvor mye melk den enkelte har levert. Dette setter bønder som vil levere melken til andre i en umulig situasjon; hvem vil vel gå glipp av etterbetalingen av overskudd fra Tines samtlige forretningsområder? Bedre blir det ikke av Tines konkurransestridige eksklusivitetsforpliktelse (Tines vedtekter § 6).

Dermed blir det selvsagt umulig for aktører som Q-Meieriene eller andre som ønsker å motta melk direkte fra norske bønder å konkurrere – uten at de kompenseres for denne ulempen. Hvilken privat bedrift har råd til å betale 98 øre ekstra pr. liter til bonden uten inntekter fra en etter hvert betydelig forretningsdrift?

Her misforstår styreleder i Tine Marit Haugen grovt, når hun uttaler at det er urettferdig at «Q skal ha deler av det overskuddet vi har skapt». Hadde norske bønder vært kapitaleiere i Tine, og fått utbetalt sitt utbytte uavhengig av hvor melken ble levert, ville det vært reell konkurranse om melkeleveranser (til beste for bøndene). Da ville det heller ikke vært behov for kapitalgodtgjørelse for å utligne de 98 ørene. At Tine tar mange disse pengene fra etterbetalingsfondet, lover uansett ikke godt for norske melkebønders fremtid, hverken Tine- eller Q-bønders.

Er det Tines utenlandsdrift og andre forretningsområder (som Diplom-Is og Fjordland) som skal holde liv i norske melkebønder? Nei. Skal det være reell konkurranse om norske melkebønders gunst, og mulig å konkurrere for uavhengige aktører, må Tines samrøre mellom børs og katedral oppheves. Det som trengs er et reelt skille mellom Tine Råvare og Tine Industri, og at bønder blir stående fritt til å levere melken der det gis best vilkår, uten å være låst til Tine gjennom etterbetaling eller eksklusivitet.

Overskudd fra Tines forretningsområder må selvsagt gå tilbake til bonden, men uavhengig av hvor melken leveres. Det er dette som er samvirkets forbannelse; ingen står fritt til å ta egne valg, og bondens økonomi står og faller på Tine-ledelsens evne til å konkurrere i internasjonale markeder. Uten hjelp av pandemi og etterbetalingsfond. Og uten en mer fleksibel målpris, må gudene vite hvor det bærer, i 2023, og i 2024.

Innleggsforfatteren har tidligere hatt oppdrag for uavhengige meierier.