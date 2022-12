Saksbehandler har alltid rett

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig fikk en familie innvilget asyl etter mange år i kirkeasyl. De slapp fri etter åtte år og sju avslåtte ankebehandlinger. Saksbehandler hadde vært den samme hele veien. Hadde det ikke vært naturlig å la noen andre se på saken? For å få et annet blikk på saken?

Mange mennesker evner å endre mening, innse at de kanskje tok feil eller klarer å se på samme sak med et annet blikk. Og det er ikke alltid lett. Det er fullstendig menneskelig stirre seg blind på en sak.

Dette med saksbehandlere som behandler anken mot egne avgjørelse ser vi mange plasser, og det burde være en selvfølge at det ikke skjer. Alle parter vil lettere akseptere svaret når det er forskjellige, uavhengige saksbehandlere som har sett på en sak.

Behandling av søknader om rovvilterstatning foregår omtrent på samme måte. Erstatningssaker behandles ikke likt i de forskjellige regionene og saksbehandler har år etter år aksept for å gjøre det som oppfattes som utrett. Krav til dokumentasjon er krevende og langt strengere enn bevisførsel i en vanlig rettssak.

Jeg antar at de fleste saksbehandlere hos Statsforvalteren vet at tapene på utmarksbeiter der det ikke finnes rovdyr er nær null. Det burde være automatikk i at man får erstattet alt over det såkalte normaltapet, den prosenten er også satt altfor høyt.

Det er mye jobb å fylle ut erstatningssøknaden med tilhørende dokumentasjon. Et par bønder som har fått en halv dags faglig kvalifisert hjelp hver til dette fikk en rettferdig erstatning, men mange starter ikke på søknaden en gang. Den skal leveres innen 1. november, og verken tid eller kunnskap strekker til hos de fleste.

Også her trenger vi en uavhengig ankebehandling. Slik det er i dag blir anken av Statsforvalters behandling av søknad om erstatning av tap til fredet rovvilt behandlet av en person uten faktisk kunnskap om verken sau eller rovvilt. Det eneste vedkommende gjør er å skaffe Statsforvalter ryggdekning for avgjørelsen. Det ligger nok mye prestisje i dette. Staten gjør ikke feil. Trekk i erstatning kan utgjøre så mye som en tredjedel av nettoinntekt til den allerede underbetalte bonden.

Dyreholder er i realitet rettsløs og prisgitt saksbehandlerne, som mange andre i samfunnet for øvrig.