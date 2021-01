Riktig av dommeren i Oslo tingrett

Den 3. desember 2020 falt en dom i Oslo tingrett i favør for en husdyrbonde. Bonden og hans families livsgrunnlag sto på spill; det dreide seg om en stor gård med hundreårige tradisjoner. Den ble omtalt som "jordgods" i et skinnbrev fra 1298, da den ble gitt til bispegården av Kristiania. Mattilsynet ville den til livs, slik Mattilsynet siden 2015 har fått avviklet omkring 300 gårdsbruk i Norge. Men bonden selv fant seg ikke i det, og fikk støtte for sine synspunkter.

Vi var mange på sidelinjen som var rystet over en brysk, rå og frekk framgangsmåte. Det er i slike situasjoner rettsvesenet kan trå til og sette skapet på plass, for det er snakk om grunnvollene i vårt samfunn. Denne gangen gjorde dommeren i Oslo tingrett nettopp dette, gjennomskuet uredd det som egentlig hadde skjedd og ryddet opp i ruinene; meget tillitvekkende.

Med ønske om at mange flere dommere og advokater ville interessere seg for vårt landbruk. For de mennesker som har viet seg dette hellige arbeid med land, jord og husdyr, ville det være en velsignelse, både for vårt land og våre bønders framtid, å ha dommere og advokater i ryggen. Jeg bøyer meg i støvet og takker.