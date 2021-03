Q-meieriene forsøker å komplisere noe enkelt

Bare ordene «konkurransepolitiske tilskudd» gjør at mange kan se litt i kryss. Oppfattelsen er at dette er vanskelig å forstå. I innlegget fra Q-meierienes styreleder, Kristine Aasheim, 23. februar er det nettopp dette inntrykket hun ønsker å forsterke, ved å aktivt grumse til vannet og håpe på at det vi andre sitter igjen med er tanken om at det enkleste er å beholde ordningene slik de er i dag. Ingen er mer tjent med det enn Q. Men dette viktige temaet er ikke komplisert i det hele tatt. Vannet er klart.

Prisutjevningsordningens hensikt er å sikre likhet og rettferdighet for alle melkeprodusenter i Norge, uavhengig av hvor du bor, hvilket meieri du leverer til og hva melka blir brukt til å produsere. Enkelt. De konkurransepolitiske tilskuddene i ordningen, som vi har levd med i 20 år, er nå med på å undergrave PU-ordningens opprinnelige hensikt. Mot folks, produsenters og politikeres ønske. Også enkelt, men skadelig for et levende Norge.

La meg begynne med amerikanske tilstander som jeg brukte som eksempel, som Aasheim ikke forstår relevansen til. Rasjonale er ganske enkelt. I denne avisen er det tidligere rapportert om millioner av liter melk som gikk rett i møkkakjelleren fordi ikke alle fikk avsetning for det de produserte en periode (www.bondebladet.no/landbruk/ma-tomme-ut-melka-i-usa-og-eu/).

USA har ikke kvoter som styrer volumet eller reguleringer som sikrer avsetning. Når markedet endrer seg, er ikke kua satt opp med en kran som kan skrues av og det blir for mye melk. Med ingen reguleringer og hver produsent for seg selv, faller volum og pris som en stein og mange familiebruk har gått konkurs eller gitt opp. Ikke ulikt det som ville skjedd uten kvoteordning eller PU-ordning i Norge. Ikke ulikt konsekvensen av det Myrdahl selv truer med i Bondebladet, om han ikke får det som han vil, altså billedlig kjøre på en vei uten fartsgrense eller andre regler til fellesskapets beste. Det øker risikoen for at ting kan gå galt både for en selv og andre.

Å samtidig påstå at «Q er super tydelig på at vi tror at både PU-ordningen og kvotesystemet er viktig og bra», er mer enn litt spesielt når de, basert på egne utspill, har fremkalt noe så sjeldent som bred tverrpolitisk enighet på Stortinget om at dette er langt over streken, bøllete, latterlig og helt uaktuelt. Faglagene, og til og med egne produsenter reagerer, ikke fordi de føler seg trygge på at Q-meieriene er supertydelige på dette, men heller fordi det settes fram trusler dersom de ikke får det som de vil. Trusler som produsentene ikke selv er tjent med. La meg sitere Årne Salte, til Bondebladet, som nylig har meldt overgang til Tine; «Det er skremmende, det Myrdahl kom med. Ingen i næringa er tjent med kontraktsproduksjon på sikt».

Og så var det dette med at vi er så enormt dominante. Det stemmer at når jeg handler i lokalbutikken hjemme i Luster i sommerferien, så har Tine 100 prosent andel på melk, ettersom andre ikke finner det lønnsomt å levere dit. Samme gjelder flere steder i Distrikts-Norge. Det jeg peker på er at der Q-meieriene selv velger å være, ofte på sentrale steder, ja der har vi mer eller mindre like stor markedsandel, altså reell konkurranse. Vi selger ikke melk i Sverige, men klager heller ikke på at Arla, som gjør det, har større markedsandel enn oss der.

Det er riktig at vi har en høy andel på innsamlingsleddet, men her står altså Q-meieriene helt fritt til å ha flere egne produsenter. Når Q sjefen truer med å ødelegge bøndenes livsgrunnlag, så er jeg i tvil om hvor mange som ønsker å melde overgang, men akkurat det kan det ikke være riktig at Tine-bonden må bære børen for. Og ja, Tine henter melk over absolutt hele landet, på vegne av oss selv, men også på vegne av alle andre industriaktører som ønsker melk til sin produksjon.

Alle aktører kjøper melk fra Tine Råvare til eksakt samme offentlig regulerte betingelser og priser. Det er ingen spesialpriser eller rabatter for Tines egen industri – det er helt likt andre aktører under grundig offentlig tilsyn. Slik må det være, og vi tar oppdraget med inntransport og forsyningsplikt på største alvor. I 2020, da pandemien førte til økt salg av melk og ost, så besluttet vi at Tines eget planlagte behov måtte reduseres over 10 millioner liter, for kunne levere til det økte behovet hos Synnøve Finden, Normilk og Q. Vi gjorde med andre ord det vi kunne for at de skulle få den melken de hadde bestilt. Fint å vite i denne debatten.

* Samvirke, eid av melkebøndene i hele landet, der formålet er høyest mulig pris på melka de leverer – i sterk kontrast til et aksjeselskap (AS) hvor melkeprisen er en ren kostnad og fokus ligger på avkastning til aksjonærene.