Kjære Hadle Nevøy. Takk for henvendelsen din, du tar opp en viktig problemstilling som denne regjeringen er opptatt av.

Vi trenger unge engasjerte bønder, som vil drive aktivt landbruk og bo på bygda. Da må vi legge til rette for at det skal være mulig. Priskontrollen er et virkemiddel for å få det til. Priskontrollen på landbrukseiendommer bidrar til at eiendommen skal kunne finansieres ved inntjeningen fra gården. Det er et viktig prinsipp, og legger til rette for et system der bøndene ikke må ha høy egenkapital for å slippe til.

Eiendomspolitikken i landbruket skal sikre at ressursene forvaltes i et langsiktig perspektiv. Her må vi som politikere sørge for at det føres en politikk som balanserer hensynet til enkeltmenneskets interesser mot samfunnets interesser. De som vil inn i landbruket, bør få muligheten til det, og det kan i noen tilfeller gå ut over dem som er på vei ut av landbruket.

Jeg er, som deg, opptatt av at priskontrollen skal fungere etter hensikten. Det er viktig for å kunne opprettholde dette virkemiddelet, som er ment å bidra til rekruttering til næringen, legge til rette for langsiktig god ressursforvaltning og bidra til stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser. Jeg er enig med deg i at det er uheldig at vi ser en utvikling der reglene omgås. Derfor har regjeringen vært tydelige i Hurdalsplattformen på at priskontrollen skal håndheves.

Vi er nå i startfasen av arbeidet med oppfølgingen av punktene som knytter seg til konsesjonsloven i Hurdalsplattformen. Vi vil i denne sammenheng også se på mulighetene for å hindre omgåelser av priskontrollen.

Før vi kan gjennomføre lovendringer, må vi bruke tid på å bl.a. utrede hvilke tiltak som kan være relevante, og se på eventuelle positive og negative virkninger av de ulike tiltakene. Når det er gjort, vil forslag til lovendringer bli sendt på høring.