Potet- og grønnsakdyrkere trenger prisøkninger

Simon Helge Dahl, styreleder i Kontraktdyrkernes Landslag (KDL)

I Norge finnes en stor produksjon av grønnsaker og poteter dyrket på kontrakt til industriell bearbeiding. Produsentene som står bak dette, er for det meste organisert i Kontraktdyrkernes Landslag (KDL).

KDL sin rolle og styrke som forhandlingsaktør er basert på et godt samhold og lojalitet blant medlemmene. Dette gjelder både mellom de enkelte produsentlag, men også samarbeidet og samholdet mellom enkeltprodusenter er svært viktig.

Produktmangfoldet fra denne delen av norsk industri er omfattende og kan for eksempel være frosne og hermetiserte grønnsaker, poteter i form av pommes frites, potetløv, ferskforedlet mm, samt ferske ferdigkuttede salater og lignende. KDL ønsker på linje med mange andre, å bidra til en høy andel norske kvalitetsråvarer.

Våre produsenter er rasjonelle og effektive, og vi legger beslag på svært lite offentlige midler. Hvert år forhandler vi med våre kunder (industribedrifter) om betingelser og priser. Når de overordnede føringene er framforhandlet, tegner hver produsent kontrakt på bestemte volumer for kommende års produksjon. Så langt har dette gått bra, selv om vi hvert år har blitt presset sterkt på priser.

I år er forhandlingssituasjonen dramatisk forverret. Kostnader løper løpsk også i vår produksjon. Våre forhandlingsmotparter, altså næringsmiddelindustrien, mener de har lite å tilby fordi kostnadene også hos dem har økt betydelig.

KDL mener det nå er behov for ekstra tiltak for denne produksjonen. Prisnivået i markedet må heves, men våre rammebetingelser gjennom jordbruksavtalen må også samtidig tilpasses slik at råvarene fra den norske bonden ikke taper i konkurransen med import.

For primærproduksjonen er situasjonen alvorlig, fordi vår lønnsomhet blir altfor dårlig. Derfor er det, etter vårt syn, ingen vei utenom prisøkninger. Prisen på råvarene fra den norske bonden må stå i stil med kostnadsøkningene som bonden opplever.

Vi henstiller til alle aktører i denne verdikjeden å åpne for en økning av produktpriser. Vi etterlyser en forståelse og samhandling fra hele verdikjeden som kan sikre fremtiden for denne viktige, store norsk industriproduksjonen.