Pass på halsbandene på dyr i vekst

Hver sommer må vi kontakte dyreeiere eller Mattilsynet om enkelte ungdyr som går med for stramme band på beite.

Dersom det er nødvendig å ha band på ungdyr er det svært viktig å følge med og løse ut bandet ved behov. Stramme band er ubehagelig for dyrene og kan føre til smertefulle sår. Som avløser har jeg sett dette på flere dyr, og også et par tilfeller av inngrodde band. Da har dyret vokst inn i bandet og gjennomgått ubeskrivelige lidelser over lang tid.

Så vær så snill alle bønder – sjekk bandene jevnlig og pass på at de ikke strammer og plager eller skader dyrene.

