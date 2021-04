Ny kurs for norsk jordbruk

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Dagens jordbruk står ovenfor en rekke utfordringer: klimaendringene er økende, natur og biologisk mangfold er synkende, en økende mengde jord går ut av drift, gårdsbruk legges ned og antall bønder er halvert de siste 20 åra. Drifta sentraliseres og driftsenhetene er større og mer sårbare. Dette er blitt spesielt tydelig i den arbeidsintensive grøntsektoren, der stengte grenser har gjort det utfordrende å få inn arbeidskraft.

Bruk av utmarksbeite reduseres, og drøvtyggere fôres i større grad med kraftfôr. Høyere mjølkemengde og intensiv kjøttproduksjon krever også mer importerte fôrråvarer. Det vil si at vi brakklegger jord i Norge og tar i bruk jord i andre land. Samtidig øker også importen av mat vi selv kan produsere, og den reelle sjølforsyninga synker. Dermed blir den nasjonale beredskapen dårligere.

Behovet for å tenke nytt er stort – og det haster. Norsk Bonde- og Småbrukarlag legger i årets jordbruksforhandlinger derfor opp til en opptrappingsplan for norsk jordbruk på norske ressurser.

Skal vi ha norsk matproduksjon også i framtida må vi ha en klok arealpolitikk og gjøre det lønnsomt for bonden å bruke de gode jordbruksarealene til korn og grønnsaker. De arealene hvor det ikke kan dyrkes mat rett til folk må benyttes til gras og fôr til dyra våre. Vi må øke lønnsomheten i korndyrking. De små og mellomstore bruka i alle produksjoner må sikres. Vi må sikre mjølkebruka med mindre enn 30 kyr, de som fortsatt setrer og bruker utmarksbeite, de som er i bygdene med bratte jorder, de som ikke kan utvide, og som ønsker naboer.

Lønnsomheten må opp og det må være investeringsmidler og en plan for å løse løsdriftskravet uten at bønder legger ned. Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker å øke inntektsmulighetene i saueholdet gjennom å innføre et nytt driftstilskudd. Vi vil styrke beitetilskuddene for å utnytte utmarksområdene, og vi vil sette i gang arbeidet for realisering av tilskudd på teignivå. Velferdsordningene er viktig for rekruttering og er som alltid prioritert i jordbruksoppgjøret.

En av hovedsatsingene i årets forhandlinger er bedre lønnsomhet for bonden, både i årets oppgjør og over tid. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil kreve en opptrappingsplan for inntekt og arealbruk tilpassa ressursgrunnlaget. Inntektsgapet må lukkes innen fem år.

Vi vil legge til rette for norsk, bærekraftig matproduksjon. Da må det være lønnsomt for den enkelte bonde å satse på norske ressurser i sin produksjon. I dag drar ikke bøndene nytte av lønnsstigningen ellers i samfunnet. Det må vi gjøre noe med.