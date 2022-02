Nortura på ville veier

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gurine Seland, Hå

Vi har samvirke vårt, som jeg setter stor pris på, og som er nødvendig for liten og stor produsent. Når Nortura er på ville veier, hva gjør man da? Klarer man egentlig og nå inn med argumentasjon? Er alt så indoktrinert, med god innflytelse alle steder, at det ikke er plass til min eller vår stemme? Eiere og bønder som har lyst til å rope høyt, men ikke blir hørt.

Nå har konsernstyret konkludert med at det er en strålende idé og kjøpe seg inn med 70 prosent av aksjene i Steinsland & Co. Hvilken elendig idé. Vi har kun to markedsaktører på hybrid, til kommersiell produksjon, i Norge, og de bør kunne konkurrere på like vilkår.

Det vil aldri være en realitet med like vilkår, så lenge Nortura skal sitte med store eierandeler i det ene firmaet. Vi vil få en usunn maktfordeling. Nortura vil kunne bestemme prisen på hønekjøpet mitt, og prisen på eggene jeg skal levere til dem. De vil kunne pensle produsenter over på den ene hybriden, og på den måten tilegne seg markedsandeler som ikke den andre aktøren har muligheter for.

Vi kan få en rådgiving som vil ha føringer for hva som anbefales. Det vil ikke skje pr. dato, for de som sitter der i dag, og gir oss råd, er meget oppegående og har med seg denne historien. Men de som kommer etter, rett fra skolebenken og skal gi oss gode råd og veiledning, kan ha en interesse av å styrke eget selskap. Dette er ikke sunt. Jeg vil ha et reelt valg på hvor jeg kjøper hybriden min.

Her vil det bli problemer på sikt. Vi er vant til og tenke langsiktig, så hvorfor gjør vi ikke det her? Når får vi samme problemstilling som de fikk i kyllingnæringa, prisdifferensiering, hvis du ikke er med i hele verdikjeden. Da er vi i gang med prisdiskriminerende vilkår.

Dette er ikke tatt ut av luften, men en realitet, der Norturas rådgivere sa at det er helt naturlig, fordi du er med og styrker verdiskapingen i samvirke. Hva hadde skjedd om Tine kjøpte Geno, og lagt klare føringer for hvilken ku du skulle ha på gården din? Vil tro det er store forskjeller på rase og produksjon i melk også. Det hadde blitt rabalder.

Nortura er markedsregulator på egg. Er det ingen som stiller spørsmål om det er lurt og gå inn på eiersiden i produksjonen av rugegg? Vil det bli bukken som skal passe havresekken? Her skal vi drive og kjøpe oss ned i næringskjeden – vertikal integrering som det så fint heter.

Skremselsenarioet er at det kan bli utenlandske aktører på eiersiden, eller Rema/Norgesgruppen som vil inn og eie ett ledd i produksjonen. De ville i så fall måtte konkurrere på like vilkår, og det er poenget her.

Hvorfor gjør Nortura dette? Hva er strategien? Steinsland & Co selger ikke skuta om den hadde sust i god fart. Hvorfor skal vi inn og blande oss, bruke min/vår kapital til dette, trodde ikke det var flust opp med penger i systemet. Her legges det ned arbeidsplasser og slakteri, og så gjør vi en slik avtale.

Her er flere spørsmål enn svar. Det er fullstendig taust, veldig merkelig. Jeg har en fornemmelse at det hadde det vært like stille om Rema gjorde denne avtalen. Hva sier det oss? Et av svarene vi har fått i pressemeldingen er at hanekyllingen nå skal avlives i egget, og ikke utenfor. Teknologien skal det samarbeides om, som en del av dette oppkjøpet. Denne teknologien kunne vi fått til uten å være på eiersiden av ett av to rugerier.

Det er viktig at Steinsland & Co er med oss videre, men vi skal ikke være med på eiersiden deres. Det er galskap, etter min og mange andre eggprodusenters mening. I dag kan Nortura gi oss lovnader om at dette skal ikke påvirke oss i noen grad, men dessverre er ikke lovnaden mer verdt enn papiret den er skrevet på. Hva skjer om to, fem eller ti år? Jo da, nye vedtak er ikke vanskelig og fatte. Nå må vi våkne, det er for seint når vi ser konsekvensene i fremtiden.