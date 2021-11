Norske landraser kan være løsningen

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ole Hammer Langleite, melkebonde og daglig leder i Urfe SA

Øystein Heggdals konklusjon i Bondebladet nr. 43 er at bare store bruk vil overleve økonomisk. Han har regnet seg fram til at melkeprisen må øke til 14 kroner pr. liter for at et lite bruk med 20 kyr, ekstensiv drift og 5000 liter gjennomsnitt avdrått skal greie samme investeringer som et større bruk med 60 kyr og 10 000 liter avdrått, som da kan greie å ta 300 kroner pr. time ved en melkepris på sju kroner pr. liter. Heggdal har et godt poeng i at melkeprisen må opp betydelig for at det skal gå an å bygge med dagens kostnadsnivå og samtidig ta ut ei OK timelønn

Men Heggdal skriver at han ikke har regnet inn kjøp eller leie av jord og kvote. Bare de færreste har jord og kvote til 60 kyr med 10 000 liter i avdrått, altså 600 000 liter. Bare kvoteleie, med f.eks. 1,20 kroner pr. liter vil utgjøre 20–30 prosent av dekningsbidraget på det største bruket. I tillegg kommer jordleie. Mindre bruk kan se helt bort fra disse kostnadene. For det andre trenger man ikke alltid de dyreste løsningene i et nytt fjøs. Det er en voldsom forskjell på f.eks. automatisk fôring og en kombiløsning med påbygg, der en fortsatt fôrer melkekyrne i det gamle fjøset og den gamle silotalja fungerer fint.

En melkeytelse på 10 000 liter på 60 kyr fordrer også mye mer når det gjelder bl.a. fôring, mens med lavere avdrått og bare 20 kyr er kanskje silotalja like grei. For det tredje så er stordriftsfordelene ofte bare på fjøsdrifta, mens det går motsatt med arealene. På det minste bruket kan man kanskje høste det meste godt synlig fra fjøsvinduet, mens et bruk med 600 tonn ofte må langt av gårde for å få tak i alt grovfôret. Kostnaden pr. fôrenhet er jo ikke like høy på grovfôr høsta rett bak fjøset, sammenlignet med fôr som er frakta 1–2 mil. Et stort bruk må dessuten ha en maskinpark til mange millioner for å håndtere grovfôret. Ut fra dette synes jeg Heggdals resonnement blir i overkant pessimistisk for dem som vil produsere ut fra gårdens ressurser. For dem som har blitt med på stordriftstanken, har noen fått en grei økonomi, mens andre føler seg lurt. Bondeopprøret bekreftet dette.

Så til min hjertesak: Våre norske landraser, som er gamle melkeraser. Sidet trønderfe og nordlandsfe, Vestlandsk fjordfe, Vestlandsk raudkolle, Østlandsk rødkolle, Telemarkfe og Dølafe. Disse rasene har samlet økt fra 2155 kyr i 2011 til 4320 kyr i 2020 (Norsk Genressurssenter), og det er dobling. Rekrutteringen har imidlertid stort sett vært i kjøttproduksjon. Urfe SA har satt i gang et prosjekt for å få flere kyr av landraser i melkeproduksjon. Prosjektet er støttet av Landbruksdirektoratet og flere av fylkene. Vi samarbeider med Tines rådgivningsavdelinger i prosjektet, og kjøper noe tjenester fra de.

Landrasene er mindre av vekst, ca. 400–450 kilo, og gir noe mindre avdrått enn Nrf, men kan likevel gi konkurransedyktig økonomi, avhengig gårdens ressurser. Kyr av landraser har god fôringseffektivitet, og fungerer spesielt bra på mindre produktive beiter og på setra. Flokkegenskapene er veldig gode og de gir lite tråkaskader på beite. Urfe-pristillegg på slakt gjennom Nortura utgjør 1500–2000 kroner pr. dyr, og et ekstra tilskudd for bevaringsverdige raser på 3460 kroner pr. ku. Dette er ordninger som trolig vil bli ytterligere styrket i nye forhandlinger.

Landrasenes nedgang i melkeproduksjon skyldes ikke at de ikke konkurrerer økonomisk, men derimot at hele husdyrnæringa er fastlåst i gammelt og mannsdominert tankegods. Man er for opphengt i å gjøre slik som naboen og sette opp et nytt og flott fjøs til 8–10 millioner, handle den største traktoren og siste nytt av innendørsmekanikk, enten man har råd eller ikke. Mange ender opp med unødvendig dyre investeringer og høy gjeld. De færreste av rådgiverne har noe forhold til landraser, og da er det selvsagt ikke disse rådgiverne nevner som mulighet.

Løsdriftskravet kommer for fullt i 2034, og mange frykter et ras av nedleggelser før det. Man tenker fortsatt; bli større eller avvikle. Når mange nok sier «det er den veien utviklinga går», så blir det dit det går da, og ikke dit vi vil. Hvor er bondens frie vilje? Sylvi Listhaug skulle jo «sette bonden fri». Min tolkning av «sette bonden fri» er stikk motsatt av Listhaugs: Se heller på ressursgrunnlaget på din gård og tilpass produksjonen deretter. Gi blaffen i hva «alle de andre» har gjort!

Urfe SA har laget kalkyler på økonomi i melkeproduksjon med landraser som viser konkurransedyktig økonomi. Hvorvidt du kommer bedre eller dårligere ut med landraser, kommer helt an på ressursgrunnlaget og hvordan du utnytter det. Ta kontakt med oss for mer informasjon, vi videreformidler også kontakt til rådgivere i Tine og Nortura som har mer spesiell kjennskap til landrasene.