Norges Bondelag forsvarer bonden

Jeg viser til innlegg fra Seim i Voss Bonde- og Småbrukarlag. Norges Bondelag var i front for å kreve tilleggsforhandlinger i høst og resultatet ble en ekstra utbetaling til bøndene på 754 mill. kroner nå i februar.

Jeg er en varm forsvarer av systemet, hvis og når systemet leverer resultater for bøndene, slik det gjorde i høst etter regjeringsskiftet. Forhandlingsretten gir bøndene innflytelse på inntektsutviklingen og det er viktig, men resultatene er til enhver tid avhengig av politisk vilje og markedet.

Etter jul har Norges Bondelag pekt på to tiltak som det hastet å få på plass for å sikre at bøndene har penger å betale regningene med. Landbruks- og matminister Borch er innstilt på en ekstra utbetaling i 2022. Dette er viktig. Strømløsningen for bønder som vi og NBS fikk på plass med regjeringen, er målrettet når det gjelder å kompensere strømkostnadene direkte. Her var ikke tilleggsforhandlinger raskeste og beste vei til mål.

Vurderingene av hvordan Bondelaget kan ivareta bonden i denne svært krevende situasjonen med kostnader som eksploderer, gjør vi gjennom våre demokratisk valgte organer. Samtidig blir alle henvendelser til meg fra Boye og de andre i bondeopprøret besvart på en ordentlig og ryddig måte. Bondelagets medlemmer kan være helt trygge på at alle tillitsvalgte og ansatte nå jobber intenst med hele tida å finne de beste løsningene for bonden.

Med ny regjeringsplattform og vedtak i Stortinget før jul om å tette inntektsgapet, blir årets jordbruksforhandlinger særdeles viktige og en stor mulighet for å løfte bondens inntekt. Men da kreves det et krafttak fra hele Bondelaget i lag med alle gode krefter i landbruket og allianser rundt oss.

Jeg skal love Seim og særlig medlemmene i Norges Bondelag at både Bondelaget og jeg skal ta mange tøffe valg framover som er alt annet enn å stå på stedet hvil. Det er resultatet som teller.