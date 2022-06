Nøkkel-arter i faunaen

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helga Riekeles hevdar i eit lesarinnlegg at rovdyr har nøkkelroller i naturen, og derfor bør vernast. Ho hevdar at til midten av 1880 talet levde mange tusen ulv her i landet, «ved siden av de andre store rovdyrene». Tal statestikken er full fantasti. Etter 1850 åra vart rovdyra uønskte og det vart gjennomført heilårsjakt på dei der dei dukka opp. For å få jegerar interessert i denne jakta vart det oppsett skotpremiar. Det gjorde gode verknader, rovdyrtalet vart reduser. Elg, reinsdyr og hjort, tok seg opp at i tal, og utgjorde gode jaktutbytte. Rovdyra vart her mindretalet, så få at dei rakk ikkje å ta ut så mange av grasetarande viltartar og husdyr. Dette opplevde folk i bygdene som sit stort gode. «Ulven har mektige fiender», hevdar Helga R. «Fravær av topp predatorer gjennom vel 100 år. Dette har ført til formidabel økning av dei store beitedyra!» Så fortel ho at det blir slept 2,2 millionar sau ut på beite kvart år utan tilsyn og vern. Dette er ein påstand heilt vill. Her i landet er beiteordninga laga med tilsyn av saueeigarane kvar veke på turnus, og i tillegg er dyr utstyrt med bjøller, både lydbjøller og radiobjøller, i tillegg er det også laga fotoplassar som gjev bildar av rovdyr som er innom og finn seg mat av åte som er utlagt. Gjeting er også nytta der det er utrygt for rovdyr. Dette har ført til at fleire rovdyr er felt på lisensjakt dei siste åra. Rovdyra er særleg ivrige på å finna fotoplassane og mat. Dette gjer også at rovdyra søker inn mot hus og hytter. Fotoplassane blir derfor fløtt til meir avsides terreng. Gjetaren i Fåset beitelag, Kaisa Raabe fekk oppleva rovdyrangrep sumaren 2021. Ein ulv kom drivande med ein saueflokk, og hadde bite seg fast i låret på ei søye. Heldigvis fekk ulven drepande skott og stupte. Søya vart også avliva. Meldinga fortel at gjetarane er heller ikkje trygg. I vinter vart ein liten gut, ca. tre år, drepen av ein stor hund. Hunden var ein køyrehund og høyrde heime hos guten. Rovdyreventyret har mange sider, og korleis dei ordnar økosystemet dette manglar svar. Dette er ein ny påstand. Når me opplever massedrapa er me i ei krise når dyr me har stelt godt med, og har glede av, blir drepne av rovdyr. Då strammar hatet seg til og avretting av skadedyret blir utgangen på det heile.