Miljødepartementet si CO₂-triksing

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Sverre Sørnes, Strandebarm i Kvam

CO₂-utsleppa til Norge er eit ynda diskusjonstema i dei norske heimane og mellom norske politikarar. Men er alle klar over fakta? Norge slepp ut ca. 44 millionar tonn CO₂ i året. Tek me med dei såkalla CO₂ ekvivalentane, som er på ca. 8 millionar tonn, kjem me opp i ca. 50 millionar tonn. Eit utslepp som neppe er målbart i global samanheng.

Så kjem genistreken til Klima- og miljøverndepartementet med Sveinung Rotevatn (V) i spissen. Dei reiser til Paris, alltid kjekt i Paris, god vin og god mat, og lovar på tru og æra og kutta 55 prosent av desse utsleppa våre. Som vanleg med nasetippen rett til vêrs. Som vanleg er sikkert kutteregelverket skrive på ein finurleg måte, slik at vanlege folk ikkje skjønar ein drit.

Det er lov å ta med skogen sitt opptak av CO₂ i denne miljørekneskapen. Gjer Rotevatn og Norge dette? Nei, det vil vera altfor gunstig. Norge vil ikkje vera flinkast i kutteklassen. Fy og Fy!

Annonse

Ein annan effekt vil vera å fjerna avgiftspresset på oss, spesielt CO₂-avgiftene som skal betala for helseutgiftene i nær framtid når venstre har gjort kroppsøvingsfaget i skulen om til eit valfag.

Kva effekt vil skogen ha for å ta av for klimapresset i Norge? Eit forsiktig estimat er at skogen tek opp ca. 30 millionar tonn CO₂ i året. Ved å bruka dette som ein CO₂ buffer, fjernar me 68 prosent av utsleppet av rein CO₂, 60 prosent av det totale utsleppet av CO₂ og CO₂-ekvivalentar. Resultat: Lovnaden vår i Parisavtalen på å kutta 55 prosent er UMIDDELBART oppfylt. Kutt ut dette miljørotet me held på med.

Denne problemstillinga var ukjent for oss, då me var i småskulealder, dei gongene me hang etter hakkene oppetter brattliene på Vestlandet og planta gran. Noko som HMS-regimet hadde forbudt no til dags.

Dette arbeidet skal me ha utteljing for. Stopp CO₂-hysteriet i Norge. Stopp den største lureriet av det norske folk i seinare tid. CO₂-avgifta på fleire tusen kroner pr. tonn er tull og drepen for det vesle som er att av norsk industri. Skogen ordnar opp: PLANT TRE.